Remo decepciona de novo e se afunda na zona de rebaixamento na Série A ao perder para o Bragantino por 4 a 2

Ninguém aguenta mais. A torcida Fenômeno Azul está de bronca com a diretoria e com a comissão técnica azulinas, afinal, o Clube do Remo foi derrotado por 4 a 2 pelo Red Bull Bragantino na noite deste domingo, 19, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em partida válida pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em um confronto movimentado, especialmente na primeira etapa, o Leão Azul não conseguiu suportar a pressão dos donos da casa no início do segundo tempo e acabou saindo de campo com mais um revés.

O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou equilibrada e marcada por muitos erros de passe, com forte disputa no meio-campo. Mesmo assim, o Bragantino conseguiu abrir o placar aos 20 minutos, com Isidro Pitta, que concluiu boa jogada coletiva. A resposta azulina veio pouco depois, aos 27, e em grande estilo: Gabriel Taliari aproveitou uma falha da defesa adversária e acertou um chute do meio de campo, marcando um golaço e deixando tudo igual.

O duelo seguiu em ritmo intenso. Aos 37 minutos, novamente Pitta apareceu para recolocar os paulistas em vantagem. No entanto, a reação paraense foi imediata. Após cruzamento de Jajá, Marcelinho subiu bem e cabeceou para empatar a partida antes do intervalo: 2 a 2.

SEGUNDO TEMPO

Na volta para o segundo tempo, porém, o cenário mudou rapidamente. Logo aos dois minutos, Isidro Pitta marcou mais uma vez, anotando seu hat-trick e colocando o Bragantino novamente à frente. Cinco minutos depois, o golpe foi ainda mais duro para o Remo: após cruzamento pela esquerda, o zagueiro Tchamba tentou o corte e acabou marcando contra, ampliando para 4 a 2.

Abalada, a equipe paraense encontrou dificuldades para se reorganizar em campo. Com pouca eficiência na troca de passes, o Remo viu o adversário controlar as ações e criar as melhores oportunidades. A entrada de Yago Pikachu deu mais consistência ao setor direito e trouxe algum fôlego ofensivo, mas não foi suficiente para mudar o rumo da partida.

O Leão ainda chegou a balançar as redes novamente, mas o lance foi anulado após revisão do VAR por impedimento, esfriando qualquer possibilidade de reação. Nos minutos finais, o time azulino tentou pressionar, porém sem sucesso nas finalizações.

Com o resultado, o Bragantino soma mais três pontos diante de sua torcida, enquanto o Remo amarga mais uma derrota na competição e segue em busca de recuperação na elite do futebol brasileiro.

Na semana que se passou, o Filho da Glória e do Triunfo foi melancolicamente eliminado da Copa Norte pelo Águia, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, no sudeste do Estado do Pará.

O foco do Leão Azul é a Série A, mas, até o momento, o foco está desfocado. Haja coração!

Por ROBERTO BARBOSA/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo