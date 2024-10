Abertura do Círio 2024 ocorre nesta terça, a partir das 18h, na Basílica Santuário

Nesta terça, dia 08 de outubro, ocorre a abertura oficial da 232ª edição do Círio de Nazaré. O evento iniciará com solene celebração eucarística, às 18h, na Basílica Santuário de Nazaré, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém. Ao final da missa, por volta das 19h, ocorrerá a assinatura do documento de doação do Governo do Estado para construção do Santuário da Rainha da Amazônia.

Após este momento, a Diretoria da Festa, o Clero, os convidados e representantes do Governo do Estado e da Prefeitura de Belém presentes, se posicionarão em frente à Basílica de Nazaré, para aguardar o momento em que as luzes da fachada da Igreja serão acesas, e estará aberta oficialmente a Festividade Nazarena de 2024, com o início do show na concha acústica da Praça Santuário. Em seguida eles se dirigem ao Memorial de Nazaré, onde será lançada a pedra fundamental da obra do Santuário.

SHOW DE ABERTURA

Após a abertura oficial tem início o show “Bendito Encontro”, composto pelo paraense Rhenan Sanches, a capixaba Jamily Tavares e o paraibano Felipe Alcântara. Entre os três jovens que já vinham construindo suas carreiras, o desejo com a música “Bendito Encontro – É Círio” é unânime: propagar o amor de Nossa Senhora de Nazaré e fortalecer a fé dos jovens. O show terá ainda participações de Luiza Possi, Vitor Kley e Chico César.

HOMENAGENS E PREMIAÇÃO:

Logo após, na Casa de Plácido, ocorrerá a premiação dos vencedores do 30º Concurso de Redação do Círio. Beatriz dos Santos, primeira colocada, ganhará um notebook. Maria Luísa de Oliveira, segunda colocada, receberá um tablet, e Alesson Joaquim Batista, terceiro colocado, ganhará um smartphone. Os professores de redação de cada aluno receberão os mesmos prêmios dos três primeiros colocados.

Em seguida, as instituições e empresas patrocinadoras do Círio 2024 receberão homenagens, como diplomas de reconhecimento e broches exclusivos do Círio, pela contribuição para a realização da festividade. Este evento é exclusivo para convidados. Neste momento, também receberão agradecimentos especiais os mais de 90 apoiadores do Círio 2024.

O CÍRIO 2024

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinador master o Banpará e o Instituto Cultural Vale. Patrocínio de Alubar, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Grupo Mônaco, Guamá Resíduos, Hospital Porto Dias, Hotel Gran Mercure, ITA Center Park, Magazine Luiza, Hydro, PagBank, Quadra Engenharia, Reinafarma, Sebrae, Uniesamaz, Unimed e Tramontina. Como apoiadores master Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, CN Produções, Energéticos Bally, Jefferson, Natura, Hydro Paragominas, Primor. E mais 97 apoiadores.

PROGRAMAÇÃO

18h: Missa

19h: término da Missa e assinatura da parceria entre Governo do Estado, Arquidiocese de Belém, Padres Barnabitas e Diretoria da Festa de Nazaré

19h15: deslocamento para frente da Basílica para o ato simbólico de abertura

19h30: deslocamento para o Memória de Nazaré, para lançamento da pedra fundamental e a continuação da cerimônia de abertura

