Fundação Hemopa realiza campanha de doação de sangue em Benevides

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) realizou, nesta segunda-feira (07), uma campanha de doação de sangue em parceria com a Faculdade Adventista da Amazônia (FAAMA), localizada em Benevides, no km 1 da Avenida Engenheiro Augusto Meira Filho. A ação ocorreu das 8h às 16h, com o apoio da unidade móvel de coleta, que esteve à disposição da comunidade.

Vanessa Pimentel, assistente social da Gerência de Captação de Doadores (GECAD) do Hemopa, explicou que esta é a segunda campanha do ano realizada na FAAMA, com a meta de coletar 80 bolsas de sangue. “Essa campanha é tradicionalmente realizada em outubro para contribuir com o estoque de sangue durante o Círio de Nazaré”, acrescentou Vanessa.

Zélia Saldanha, coordenadora do curso de Enfermagem da FAAMA, reforçou a importância da parceria entre a instituição e o Hemopa. “É um prazer receber o Hemopa mais uma vez para esta campanha de doação. Esperamos que essa parceria continue a se renovar a cada ano, permitindo que alunos, professores e funcionários contribuam não só doando, mas também expressando solidariedade”, destacou Zélia. Ela enfatizou que a doação é uma demonstração de amor ao próximo e que essa colaboração fortalece os laços entre a FAAMA e o Hemopa.

Thiago Gonçalves, colaborador da FAAMA, compartilhou sua experiência como doador de sangue. “Eu comecei a doar sangue quando soube que uma pessoa próxima precisava. No começo, fiquei nervoso, pois não sou muito fã de agulhas, mas entendi a importância de ajudar”, relatou. Thiago destacou que, apesar do nervosismo inicial, o processo foi tranquilo e gratificante. “Saber que pude ajudar não só aquela pessoa, mas também outras, foi muito recompensador”, concluiu.

Serviço – Para doar sangue, os interessados devem ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 kg, estar bem alimentados e em boas condições de saúde. É necessário dormir pelo menos seis horas antes da doação. Os que foram vacinados contra a Covid-19 devem aguardar entre dois a sete dias, conforme o imunizante recebido. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (91) 99263-6436 e 0800 280 8118.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rafael Dias/Ascom Hemopa