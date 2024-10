Exposição Fotográfica da Guarda de Nazaré abre ao público até 31 de Outubro

A exposição fotográfica “50 anos, uma história contada com o olhar da fé”, da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, chegou à Estação das Docas nesta terça-feira, 7. A abertura ocorreu no armazém 2, onde a mostra composta por fotografias que perpetuam a emoção e o trabalho dos voluntários da Guarda ficarão disponíveis para visitação até o dia 31 de outubro.

A Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, recebe por mais um ano, atuando como apoiadora, a Exposição fotográfica que tem a realização da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Os registros podem ser apreciados gratuitamente dentro do horário de funcionamento da Estação, que atualmente abre de domingo à quinta, das 10h à meia-noite, e às sextas e aos sábados das 10h à 1h.

“Essa parceria com a Estação das Docas é de grande importância para nós, pois foi uma forma de aproximar o devoto, o visitante, e toda a sociedade à Guarda de Nazaré, e mostrar o nosso trabalho. A Guarda de Nazaré tem trabalho não só no Círio, mas durante todo o ano, trabalhos de evangelização, trabalho social, entre outros. Então poder realizar uma exposição em um dos principais centros turísticos da capital é poder contar a todos, através das imagens, o trabalho da assessoria de imprensa e desses homens marianos, todos voluntários”, conta Soraya Montanheiro, curadora da exposição.

Em comemoração aos 50 anos da Guarda de Nazaré a exposição é um coletivo de fotos antigas e atuais do acervo da instituição e dos integrantes da Assessoria de Imprensa do voluntariado que também doam seu trabalho e o dom de fotografar para os registro da doação do amor ao próximo.

A exposição traz imagens dos fotógrafos integrantes da Assessoria de Imprensa da Guarda: Cláudio Custódio, Carlos Michel, Igor Cordero, Salim Wariss, Oswaldo Forte, Soraya Montanheiro ( Guarda de Apoio ) e Manuel Ferreira.

“Anualmente nós fazemos essa coletânea de fotos de todos os membros da Guarda de Nazaré, que representam geralmente o trabalho de um ano. Porém, em comemoração aos 50 anos guarda, buscamos retrarar um pouco mais essa história, com misto de imagens novas e antigas, por meio das quais nós expomos uma história contada com o olhar da fé, que é justamente o olhar de quem vê a foto e também de quem fez a foto”, destaca Manuel Ferreira, diretor de comunicação da Guarda, que também possui fotos no acervo.

CÍRIO NA ESTAÇÃO

Além da Exposição da Guarda de Nazaré, a Estação das Docas está com uma série de programações especiais e gratuitas na semana do Círio de Nazaré, reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade. Diversas atrações prometem encantar turistas e visitantes. A programação conta com shows, rodas de carimbó, oficinas infantis e exposições.

A edição deste ano conta com a parceria da Vale, do Instituto Cultural Vale e projeto Vale Música Belém, Projeto Planeta Liz, Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Secretaria de Estado de Turismo e Governo do Estado do Pará.

Confira a programação completa do Projeto Círio na Estação, edição 2024:

28/09 a 12/10 – Exposição da Corda do Círio de Nazaré – Armazém 1

07 a 31/10 – Exposição fotográfica da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré – “50 anos, uma história contada com o olhar da fé ” – Armazém 2. Abertura às 18h do dia 7 (segunda-feira).

10/10 (quinta-feira) – na orla entre os Armazéns 1 e 2

18h às 19h – Pôr do Som Especial – Grupo Ayrakyrã

19h30 às 21h – Pôr do Som Especial – Frutos do Pará

21h30 às 23h – Banda Batidão do Melody

11/10 (sexta-feira)

18h às 19h – Planeta Liz no Círio de Nazaré – Show de Liah Soares – orla do Armazém 3

19h às 20h – Pôr do Som Especial – Grupo Parananim – orla entre os Armazéns 1 e 2

20h30 às 22h – Pôr do Som Especial – BFAM – orla entre os Armazéns 1 e 2

12/10 (sábado)

9h – Banda Sinfônica do Projeto Vale Música Belém – orla entre os Armazéns 1 e 2

13/10 (domingo) – orla entre os Armazéns 1 e 2

17h às 18h – Cortejo do Boi Veludinho

17h às 19h – Animação e oficinas infantis

19h às 21h – Grupo Irreverência

FUNCIONAMENTO NO CÍRIO

Na véspera do Círio, dia 12, a Estação abrirá das 6h às 15h, excepcionalmente. Já no domingo da procissão, 13 de outubro, o local funcionará das 11h à meia-noite, retornando ao funcionamento normal na segunda-feira (14).

