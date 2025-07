Agora Tem Especialistas: mutirão atende mais de 700 pacientes em Belém

A redução das filas por atendimentos especializados foi o foco do grande mutirão “Agora Tem Especialistas”, realizado na manhã de ontem, sábado, 05, em Belém. A iniciativa, promovida pelo Governo Federal em parceria com a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), beneficiou mais de 700 pacientes, incluindo integrantes da comunidade indígena, que aguardavam há anos por consultas, exames e cirurgias.

A mobilização teve como ponto de partida os hospitais universitários Bettina Ferro de Souza e João de Barros Barreto, que sediaram o “Dia E”, ação integrada ao projeto nacional “EBSERH em Ação – Agora Tem Especialistas”, anunciado pelo Ministério da Saúde. Juntas, as duas unidades realizaram mais de 600 atendimentos especializados. Simultaneamente, o Hospital Beneficente Portuguesa, também participante do programa, realizou sua própria jornada de atendimentos, totalizando mais de 700 procedimentos no mesmo dia.

As especialidades ofertadas incluíram consultas oftalmológicas (com foco em catarata), otorrinolaringologia, exames de imagem como ressonância magnética, tomografia, eletrocardiograma e ultrassonografia, além de cirurgias urológicas, ambulatoriais e transplantes de córnea. Todos os atendimentos foram destinados a pacientes previamente regulados pela Sesma.

Alívio para quem esperava atendimento

A aposentada Maria Rita, de 85 anos, não escondeu a emoção após ser atendida por um otorrinolaringologista, consulta que aguardava havia mais de quatro meses. “Estava com ruídos no ouvido, problemas nasais e fiz um atendimento básico, que havia marcado consulta com um otorrino, mas que já imaginava que não aconteceria tão cedo. Mas, graças a essa ação, estou aqui sendo muito bem atendida e orientada para acabar com meu problema”, contou.

Outro beneficiado foi o também aposentado Antônio de Souza, que esperava há mais de quatro anos por exames oftalmológicos. “Minha vista está ruim e eu não tinha previsão de quando seria atendido. Com essa ação, consegui antecipar o atendimento e agora vou receber a orientação necessária para uma possível cirurgia”, relatou.

Impacto direto na fila de regulação

Segundo a Sesma, o mutirão teve impacto direto na fila de regulação, que há anos concentra uma demanda reprimida por atendimentos de média e alta complexidade. O secretário municipal de Saúde, Rômulo Rodovalho Nina, acompanhou a ação e destacou o esforço conjunto entre os entes municipais, estaduais e federais.

“Essa foi uma grande operação articulada entre a Prefeitura, o Ministério da Saúde e instituições parceiras. É mais do que um número: são vidas sendo cuidadas, sofrimentos sendo aliviados. Estamos entregando saúde com responsabilidade e sensibilidade”, declarou o secretário.

A representante do Ministério da Saúde, Lena Peres, assessora da Secretaria de Atenção Especializada, reforçou a importância da ação. “Esse programa é justamente para promover acesso e diminuir o tempo de espera para atendimentos especializados nos municípios. A adesão de secretarias sensíveis, como a de Belém, é fundamental para construirmos, juntos, um SUS mais eficiente e próximo das pessoas que mais precisam”, concluiu.

Rômulo também ressaltou que Belém foi a primeira capital do país a aderir ao programa “Agora Tem Especialistas”, fortalecendo a parceria com o Governo Federal e reafirmando o compromisso com o acesso universal à saúde. “Nosso objetivo é garantir que todos tenham acesso a serviços especializados com qualidade, dignidade e de forma humanizada”, concluiu.

Fonte e imagens: Agência Belém