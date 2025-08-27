quarta-feira, agosto 27, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeECONOMIA
ECONOMIA

Amazônia Live oferece mais de 500 vagas temporárias no setor de segurança em Belém

O evento Amazônia Live, marcado para os dias 17 e 20 de setembro de 2025 em Belém, abriu mais de 500 vagas de emprego na área de segurança. A SegurPro, empresa do Grupo Prosegur, será responsável pela logística de segurança em solo, balsas, margens e embarcações, empregando 350 vigilantes, 150 controladores de acesso, 13 supervisores e cinco coordenadores todos em operação integrada com as forças públicas para garantir um esquema robusto e eficaz.

De acordo com Paulo Armário, gerente de Operações de Eventos e Risk Advisory da SegurPro, trata-se de um roteiro de segurança extenso, que inclui show no Estádio do Mangueirão com ingressos esgotados e transmissão ao vivo pelo Rio Guamá. Por isso, o planejamento exige controle rigoroso de acesso, tecnologia de ponta e atenção diferenciada.

As oportunidades estão disponíveis até 19 de setembro de 2025 e os interessados podem se inscrever presencialmente na base da SegurPro (Rua do Arsenal, 835, Cidade Velha, Belém) ou pelo site de carreiras da empresa. Entre os benefícios, estão diárias diferenciadas, vale-transporte, alimentação, uniformes completos com equipamentos como detector de metais, protetor solar, capa de chuva, colete e luvas.

Com experiência em grandes eventos como Rock in Rio, The Town, Lollapalooza, Rio Open e Fórmula 1 no Brasil, a SegurPro reforça seu compromisso com práticas sustentáveis e critérios ESG, alinhados ao propósito do Amazônia Live.

Esta é uma excelente oportunidade para quem busca inserção na área de segurança e deseja participar de um evento que une cultura, música, meio ambiente e a contagem regressiva para a COP30.

Imagem: Divulgação

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Vídeo: ataque em escola católica mata duas crianças nos EUA
Próximo artigo
Dia do Carimbó: conheça o Toró Misterioso, o encontro que revela a potência do carimbó urbano

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,859FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315