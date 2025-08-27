quarta-feira, agosto 27, 2025
SEGURANÇA

Vídeo: ataque em escola católica mata duas crianças nos EUA

Segundo as autoridades, outras duas pessoas estão em estado crítico e o atirador cometeu suicídio.

Um trágico ataque a tiros na Escola Católica Anunciação, em Minneapolis, Minnesota, deixou duas crianças de oito e dez anos mortas. O atirador, que cometeu suicídio, usou um rifle, uma espingarda e uma pistola para realizar os disparos.

Segundo o chefe de polícia Brian O’Hara, outras duas crianças estão em estado crítico. Ele informou ainda que 17 pessoas ficaram feridas no total, sendo 14 crianças e três adultos. As famílias das vítimas fatais já foram comunicadas.

O governador de Minnesota, Tim Walz, lamentou o ocorrido. “Estou rezando por nossos filhos e professores, cuja primeira semana de aula foi marcada por esse horrível ato de violência”, declarou.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, ativou a equipe de emergência para atuar na crise. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu orações e disse que a Casa Branca está “monitorando esta terrível situação”.

Enquanto as autoridades atuavam, pais e familiares se reuniram em uma área de acolhimento próxima à escola, onde foram registrados momentos de grande emoção, com pessoas se abraçando e chorando enquanto aguardavam notícias sobre seus filhos.

