Anúncio do tema de 2026, vídeo mapping em frente à Basílica e fogos no adeus a Círio 2025

Passava das 22h deste domingo, 26, quando a Arquidiocese de Belém e a Diretoria da Festa de Nazaré anunciaram o tema do Círio 2026: “Maria, missionária que nos dá Jesus”. O anúncio foi feito em meio à exibição do vídeo mapping com o tema “Cores, sons e sensações”, que uniu fé, arte e tecnologia em uma concorrida apresentação com a Praça Santuário de Nazaré e adjacências lotadas de devotos que ali estavam para ver o espetáculo, bem como, a pirotecnia dos fogos de vista.

O vídeo mapping é projetado em cores e imagens que retratam o Estado do Pará e a Fé em Nossa Senhora de Nazaré nas cidades e nas ribeiras, assim como a vocação religiosa do povo paraense.

Depois, foi a vez de o céu ser iluminado pelo espetáculo de cores que, ao contrário dos anos anteriores, teve breve duração na noite de hoje. Mesmo assim, após o anúncio do tema do próximo Círio, da exibição do vídeo mapping e dos fogos, a multidão bateu palmas e deu vivas à Mãe de Jesus Cristo.

Segundo o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Júlio End Akamine, este é seu primeiro Círio e tudo o que acontece de repente na vida de cada um acaba impactando bastante. Mas acrescentou que o Círio não é uma rotina, uma repetição de acontecimentos, pois, a cada ano, as coisas acontecem conforme o seu dia e o seu tempo.

Sobre o tema do Círio 2026, Dom Júlio Akamine explica que o Círio acontece no mês missionário, e que Maria, depois de saber que seria a mãe de Deus, saiu em missão para visitar nas cidades montanhosas sua prima Santa Isabel que esperava por João Batista.

Disse ainda que nós honramos Maria porque gostamos de Deus, e Ele foi quem primeiro honrou Maria ao entregar-lhe seu filho muito amado, e Maria nos deu Jesus Cristo, daí merecer tamanha honra.

Dom Júlio, acompanhado de Dom Alberto Taveira Corrêa, vários outros bispos e todos os padres da Basílica Santuário, presidiu a última missa de pregação na quinzena da Festa de Nazaré. A missa se iniciou às 18h e se encerrou mais de uma hora depois.

Texto: Roberto Barbosa/Imagens: Nazaré Sarmento