Projeto “Hospitalidade com Propósito” oferta mais de mil vagas de estadias para a COP 30 em Belém e lança Guia de Precificação

Faltando poucos dias para o início da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada entre os dias 10 a 21 de novembro em Belém, a plataforma Hospitalidade com Propósito apresenta excelentes resultados! Todas as 200 vagas gratuitas oferecidas pela Igreja Batista de Lagoinha Belém, já foram preenchidas, cumprindo assim a tarefa de garantir hospedagens seguras e acessíveis para o público que irá visitar Belém durante a conferência das partes.

E ainda estão disponíveis mais de 1.200 vagas de estadias para visitantes, com preços justos, alinhados ao Guia de Precificação, documento lançado pela iniciativa que visa auxiliar hóspedes e anfitriões que pretendem usar a plataforma.

Além dessas vagas, ainda há opções ofertadas por outras igrejas parceiras e centenas de hospedagens familiares disponíveis em casas, apartamentos e sítios da Grande Belém. Para orientar anfitriões e hóspedes, a plataforma disponibilizou um Guia Pedagógico de Precificação, que apresenta valores de referência por tipo de imóvel e zona de localização, ajudando a evitar abusos e promover transparência nas negociações.

O guia, disponível no site www.hospitalidadecomproposito.org, propõe que os preços durante o evento não ultrapassem três vezes o valor normal das diárias, critério considerado ético e pedagógico para equilibrar oferta e demanda. O material também inclui um mapa interativo com as zonas de hospedagem: Premium (até 3 km do Parque da Cidade), Intermediária (até 10 km) e Metropolitana (acima de 10 km).

“O guia tem ajudado famílias e instituições a compreenderem o que é preço justo e proporcional. Ele mostra que é possível receber com dignidade, oferecer qualidade e ainda garantir valores acessíveis. A COP 30 é também uma oportunidade de praticar hospitalidade”, explica Cleide Pinheiro, coordenadora da Rede Tela no Pará, organização de empreendedores cristãos que começou a iniciativa.

O projeto surgiu como resposta à escalada dos preços dos hotéis em Belém durante a COP 30. A iniciativa é interdenominacional e sem fins lucrativos, e atua apenas como uma ponte entre anfitriões e visitantes.

“Nosso papel é promover conexões solidárias. A plataforma não cobra taxas nem comissões, é um serviço gratuito de intermediação e orientação”, reforça Andréa Cunha, coordenadora de Relacionamento e Mobilização da iniciativa.

Imagem: Divulgação