Anvisa proibiu a venda de frango, sal e canela contaminados; veja marcas atingidas

Recentemente, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tomou medidas drásticas ao retirar de circulação três produtos populares – frango, sal e canela – devido a graves problemas de contaminação. A fiscalização rigorosa da Anvisa visa garantir a segurança dos produtos que chegam aos lares brasileiros, e quando as empresas não seguem as recomendações sanitárias, o órgão age rapidamente para proteger os consumidores.

Em fevereiro, abril e maio de 2024, a Vigilância Sanitária barrou a comercialização de três produtos amplamente consumidos pelos brasileiros: frango, sal e canela. A proibição foi motivada por descobertas alarmantes de pelos de rato e uma bactéria potencialmente fatal nesses produtos essenciais.

A marca Ave Nova de Betim (MG) teve a comercialização de seu produto de fígado de frango congelado suspensa. A Anvisa tomou essa medida após a empresa Granja Brasília Agroindustrial Avícola Ltda comunicar um recolhimento voluntário do lote 284-2, fabricado em 06/12/2023, devido à detecção de Escherichia coli em níveis acima dos permitidos pela legislação. A presença dessa bactéria pode causar diversas doenças, incluindo infecções graves.

No dia 23 de abril de 2024, a Anvisa, através da Resolução-RE N° 1.550, suspendeu imediatamente a venda do produto Canela Moída Bretas, produzido pela empresa GSA Gama Sucos e Alimentos. A decisão foi baseada no Laudo de Análise Fiscal Definitivo n° 639.1P.0/2023, emitido pela FUNED, que confirmou a contaminação.

Medidas para Garantir a Segurança Alimentar

A Anvisa continua a monitorar rigorosamente as empresas e os produtos que chegam ao mercado, assegurando que apenas itens que atendam aos padrões sanitários sejam disponibilizados aos consumidores. Essa fiscalização constante é crucial para prevenir riscos à saúde e manter a confiança dos consumidores nos produtos alimentícios disponíveis no Brasil.

O que Fazer em Caso de Suspeita de Contaminação?

Se você suspeitar que um alimento esteja contaminado, é importante seguir algumas medidas:

Evite consumir o produto e mantenha-o fora do alcance de crianças e animais.

Notifique o estabelecimento onde o produto foi comprado para que medidas possam ser adotadas.

Entre em contato com a Vigilância Sanitária local para informar sobre o caso.

Essas etapas ajudam a prevenir riscos adicionais e auxiliam na coleta de informações para investigações pela Anvisa.

Como a Anvisa Atua na Fiscalização?

A fiscalização da Anvisa inclui visitas regulares a estabelecimentos de produção e comercialização, além de análises laboratoriais frequentes dos produtos. A colaboração com outros órgãos e a implementação de sistemas de rastreamento também são parte do trabalho para garantir a segurança alimentar.

A retirada de produtos do mercado pode ter um impacto significativo tanto para os consumidores quanto para as empresas. Para os consumidores, é crucial estar atento às notícias relacionadas à segurança alimentar. Para as empresas, a conformidade com os padrões de segurança é essencial para evitar prejuízos e manter a confiabilidade no mercado.

A atuação da Vigilância Sanitária é fundamental para garantir que os alimentos consumidos estejam livres de contaminantes e seguros para a saúde pública. A Anvisa trabalha incansavelmente para proteger a população de riscos alimentares, assegurando que os produtos disponíveis no mercado estejam em conformidade com os padrões sanitários estabelecidos.

Recomendações para Empresas Alimentícias

Para evitar sanções e garantir a segurança dos produtos, as empresas alimentícias devem seguir algumas recomendações:

Adotar práticas rigorosas de higiene e controle de qualidade durante a produção. Realizar testes regulares e independentes para detectar possíveis contaminações. Manter um registro detalhado e transparente de todas as fases de produção e distribuição.

Essas medidas ajudam a prevenir contaminações e garantem a confiança dos consumidores.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: © Marcelo Camargo/Agência Brasil