Centro de Medicina Hiperbárica, no Hospital Metropolitano, acelera recuperação de lesões provocadas por traumas graves

Maior eficácia no tratamento de pacientes queimados e com lesões adquiridas por traumas graves, atendidos no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), é um dos principais resultados do primeiro mês de funcionamento do novo Centro de Medicina Hiperbárica, entregue na unidade no último dia 2 de agosto, pelo governo do Estado.

“O Centro de Medicina Hiperbárica do Metropolitano é um grande investimento estadual, inédito, sendo o único oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Norte e Nordeste do Brasil. O serviço é seguro e eficaz, e está contribuindo para a melhora clínica de vários pacientes internados na unidade”, ressalta a secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz.

A Medicina Hiperbárica é um avanço tecnológico no tratamentos de feridas com difícil cicatrização, ao potencializar a ação de alguns antibióticos, tornando-os mais eficientes no combate a infecções. Ao iniciar o tratamento na Câmara Hiperbárica, o paciente respira oxigênio 100% puro, aumentando a quantidade de oxigênio transportado no sangue. O resultado é o combate a infecções bacterianas, além da normalização da cicatrização de feridas crônicas ou agudas.

Resultados – “Estou muito satisfeito com o tratamento no novo Centro. Tive resultados significativos. O processo de regeneração foi bem mais rápido com o uso da hiperbárica. Antes estava demorando muito a cicatrizar. O resultado é, realmente, mais eficaz”, assegura o paciente João Neto.

A unidade dispõe de cinco câmaras hiperbáricas, de uso individual, para utilização terapêutica de oxigênio em alta pressão, ampliando a eficácia do tratamento de feridas de difícil cicatrização, infecções graves, lesões por queimaduras e outras condições. O objetivo inicial é que o serviço garanta mais de mil atendimentos mensais aos pacientes.

O autônomo Alan Gomes, que acompanhou uma tia durante o tratamento, reforça a importância do novo Centro para aprimorar a eficácia da cicatrização das lesões. “Tivemos um resultado muito positivo. Sem dúvida, é um equipamento que vem trazer todo o diferencial para o Hospital, e com certeza a população só teve a ganhar com isso. Minha tia, que é idosa e tem geralmente uma recuperação mais lenta, ficou boa bem mais rápido, e quase não dá mais pra ver o ferimento em pouco tempo”, afirma.

Referência – O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência oferece atendimento 100% gratuito, por meio do SUS, a vítimas de traumas de diversas complexidades. A unidade é a única da região Norte a contar com um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), que presta atendimento a vítimas procedentes de todas as regiões do Estado.

Recentemente, o Governo do Pará investiu mais de R$ 400 mil na melhoria da infraestrutura e nos serviços oferecidos pela unidade de saúde do governo do Estado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará