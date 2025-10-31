Ao vivo | Atlético-GO x Paysandu | Série B | 31.10.2025

Atlético-GO e Paysandu se enfrentam na noite desta sexta-feira (31), às 19h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá cobertura completa do Grupo Marajoara.

O confronto marca momentos distintos para as duas equipes. O Atlético-GO vem de uma derrota por 2 a 1, de virada, para o CRB, resultado que praticamente sepultou as chances do Dragão de alcançar o acesso à elite do futebol nacional. Com 48 pontos e ocupando a 11ª colocação, o Rubro-Negro goiano precisaria de uma combinação quase impossível de resultados para entrar no G-4 nas rodadas finais — mesmo vencendo todos os quatro jogos restantes, chegaria apenas a 60 pontos.

Do outro lado, o cenário do Paysandu é ainda mais dramático. Com 99,92% de risco de rebaixamento, o Papão entra em campo precisando de um verdadeiro milagre para escapar da queda. A vitória é a única forma de manter viva, ainda que por um fio, a esperança matemática de permanência na Série B — e, mesmo assim, o rebaixamento pode ser confirmado dependendo dos resultados da rodada.

Em campo, o duelo promete ser de emoções diferentes: enquanto o Atlético-GO busca terminar o campeonato com dignidade diante de sua torcida, o Paysandu joga contra o tempo — e contra a matemática — para adiar o inevitável.

