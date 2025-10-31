Natura é destaque no Top of Mind e reafirma liderança em sustentabilidade às vésperas da COP30

Reconhecida pela população por seu compromisso com o meio ambiente, premiação reforça trajetória consistente da companhia em inovação e impacto positivo na agenda climática. Segundo a pesquisa* Top of Mind, realizada pelo Instituto Datafolha, a Natura figura pelo quinto ano consecutivo entre as marcas mais lembradas pelos brasileiros na categoria “preservação do meio ambiente”. A companhia foi citada espontaneamente por 5% dos entrevistados e alcançou 7% no índice de awareness, um resultado expressivo em uma categoria ampla e com grande diversidade de respostas e empresas mencionadas. No histórico da pesquisa, a companhia soma 17 vitórias em 19 edições, sendo reconhecida como referência em sustentabilidade no país.

O reconhecimento, que ganha ainda mais relevância no contexto das discussões rumo à COP30, reforça a consistência das iniciativas da Natura em transformar a consciência ambiental em ação concreta. “O resultado da pesquisa é especialmente relevante para nós, pois reflete diretamente a credibilidade , a confiança e a identificação que a sociedade tem com a marca. Há mais de cinco décadas, a Natura aposta na força da beleza com propósito, unindo inovação, ciência e respeito à natureza”, afirma Ana Costa, VP de Sustentabilidade, Jurídico, Reputação e Governo da Natura.

Em linha com essa trajetória, a Natura apresentou recentemente sua Visão 2025–2050, que orienta a estratégia da companhia para um modelo de negócios 100% regenerativo nos próximos 25 anos. O plano traduz a ambição de integrar a geração de valor econômico ao fortalecimento dos capitais natural, social e humano, posicionando a regeneração como vetor de crescimento e inovação. A iniciativa também consolida metas tangíveis, como zerar emissões líquidas de carbono, ampliar a conservação da Amazônia e garantir renda digna em toda a rede de relações.

Somado a isso, durante a COP30, que acontece pela primeira vez no Brasil, a companhia levará sua experiência de mais de 25 anos na Amazônia, atualmente em parceria com mais de 10.000 famílias agroextrativistas, para a promoção de debates, conexões e iniciativas que reforçam o papel das empresas na construção de soluções concretas para a crise climática e na valorização da Amazônia como ativo essencial para o equilíbrio do planeta.

*A pesquisa Top of Mind é realizada anualmente pelo Instituto Datafolha, por meio de entrevistas presenciais com uma amostra representativa da população brasileira adulta, abrangendo todas as regiões do país. O levantamento mede a lembrança espontânea de marcas em diferentes categorias e possui margem de erro de aproximadamente dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Imagem: Divulgação