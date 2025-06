Ao vivo | Paysandu x Criciúma | Série B | 02.06.25

Nesta segunda-feira (2), às 21h, Paysandu e Criciúma se enfrentam no Estádio da Curuzu pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. Acompanhe ao vivo pelo Grupo Marajoara e o canal no Youtube de A Província do Pará.

O Paysandu, atualmente na lanterna da Série B, busca sua primeira vitória na competição. Para este confronto, o time paraense terá o apoio de sua torcida em casa, já que o Estádio da Curuzu foi reaberto após três meses de reformas.

Já o Criciúma também vive um momento delicado, buscando a recuperação na tabela. A equipe catarinense não vence há seis rodadas e vem de uma derrota por 1 a 0 para o Coritiba. Até o momento, o Criciúma conquistou apenas uma vitória na Série B.

