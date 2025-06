Semana do Meio Ambiente: planetário do Pará realiza programação especial

A programação incluirá oficinas, palestras, sessões na cúpula, exposições, contação de histórias e atividades lúdicas.

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quinta-feira, 5 de junho, o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) e o Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia (PPGEECA) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) realizarão a “Semana do Meio Ambiente no CCPPA”. O evento acontecerá nos dias 4 e 5 de junho e contará com uma programação diversificada, incluindo oficinas, palestras, sessões de cúpula, exposições, contação de histórias e atividades lúdicas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário online.

Debates e Reflexões sobre a Amazônia

A Semana terá como tema central “Debatendo e refletindo sobre questões (socio) ambientais, a partir de novas práticas educativas no contexto amazônico”, buscando envolver diversos públicos. A coordenadora do PPGEECA, Priscyla Luz, ressalta que a parceria entre o CCPPA e o PPGEECA visa “fortalecer o debate na área, a formação de ações críticas sobre as questões ambientais e a elaboração de práticas e pesquisas educativas e sustentáveis, voltadas aos diversos contextos da Amazônia paraense”.

Fernanda Barros, técnica em Biologia do CCPPA, destaca que promover a Semana do Meio Ambiente no Planetário do Pará é uma forma de reafirmar o compromisso com a educação ambiental. “Pensamos essa programação com carinho, para atender nossos diferentes públicos, como as escolas, o público em geral e a comunidade acadêmica, pois acreditamos que todos têm um papel importante na preservação do planeta. É uma oportunidade de refletir, aprender e se inspirar para agir em prol do meio ambiente”, afirma.

Programação completa

Quarta-feira, 4 de junho

Manhã: Escolas agendadas para visitação ao CCPPA terão sessões de cúpula temáticas, com exibição do curta “Floresta que Refresca”, do Centro Sabiá (disponibilizado pela ONG Ecofalante), e do vídeo “Vivências de Moradores de Ilhas de Belém”, produzido pela equipe do CCPPA.

14h: Oficina "Transformando Lixo em Vida: o poder da compostagem".

15h: Sessão de cúpula com exibição dos vídeos citados, seguida por práticas temáticas durante a visitação guiada ao CCPPA.

Durante o dia: Exposição "Semeando a vida: como ocorre a dispersão de sementes na Amazônia", uma parceria entre o Museu Paraense Emílio Goeldi e o CCPPA. A exposição aborda a importância dos animais dispersores de sementes (cutias, antas, aves, peixes) na regeneração das florestas e manutenção da biodiversidade amazônica.

15h45 às 17h: Contação de histórias e atividades lúdicas para crianças na "Brinquedoteca do Tião", baseadas no livro "A História das Crianças que Plantaram um Rio", de Daniel Leite, com a contadora Ludimila Maia.

Quinta-feira, 5 de junho

9h: Mesa solene de abertura do evento, com a presença de gestores e professores da Uepa, seguida por um plantio simbólico de muda de Ipê.

Após a mesa: Palestra "Mudanças Climáticas e suas Implicações na Amazônia", proferida pelo professor da Uepa, Rodrigo Oliveira.

14h às 16h: Mesa de diálogo "Produtos/processos educacionais como propostas de implementação de práticas e formação sobre temas ambientais", com egressos do PPGEECA.

14h30: Oficina "Química Ambiental: processos de conversão de resíduos orgânicos em energia", direcionada às participantes do Projeto de Extensão "Astrociência: Meninas nas Ciências no Pará".

16h: Oficina "Eletroquímica em ação: a contribuição para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente", aberta ao público inscrito no evento.

Serviço

Semana do Meio Ambiente no CCPPA

Dias 04 e 05 de junho

Inscrições Gratuitas, pelo formulário disponível aqui.