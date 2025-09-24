quarta-feira, setembro 24, 2025
Ao vivo | Volta Redonda x Clube do Remo | Série B | 24.09.25

Com a meta de escapar da zona de rebaixamento da Série B, o Volta Redonda enfrenta o Remo nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira. O confronto é crucial para o time da casa, que precisa da vitória na 28ª rodada para seguir na luta contra o rebaixamento. A partida terá transmissão ao vivo pelo Grupo Marajoara e pelo Portal A Província do Pará.

Atualmente na 19ª posição, com apenas 27 pontos e seis vitórias em 27 rodadas, o Volta Redonda busca diminuir a diferença de três pontos para o América-MG, primeiro time fora da zona de descenso para a Série C.

No primeiro turno, o placar terminou em 1 a 1 no Mangueirão. A partida de hoje também marcará a estreia de Guto Ferreira no comando técnico do Remo, após a saída de António Oliveira.

Acompanhe ao vivo:

