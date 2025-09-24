quarta-feira, setembro 24, 2025
Amazônia Jazz Band celebra o calor latino com espetáculo em Belém no dia 1º de outubro

A Amazônia Jazz Band prepara uma noite especial e intensa para os amantes da música latina: no dia 1º de outubro, serão realizadas duas sessões, às 17h e 20h, no lendário Theatro da Paz, em Belém. O espetáculo promete misturar ritmos latinos com a sensibilidade amazônica, em uma fusão que busca encantar públicos diversos.

No palco, artistas já confirmados somam ao elenco para tornar o show ainda mais vibrante: a cantora Gretchen, o músico Esdras e a banda Warilou são convidados especiais que se unem à regência do maestro Eduardo Lima. Entre os clássicos latinos reimaginados e canções regionais reinventadas, o público poderá ouvir músicas como “Tudo Isso é Amor”, “Conga” e “É pra Dançar”.

O repertório desenhado combina hits latinos internacionais com criações autorais, com arranjos adaptados para o formato da big band. A proposta traz uma ponte entre o Brasil amazônico e o universo latino-americano, despertando danças, nostalgias e novas interpretações.

O evento é apoiado pelo Governo do Pará (via Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música, com patrocínio master do Instituto Cultural Vale através da Lei Rouanet. Os ingressos serão vendidos por R$ 2 e estarão disponíveis a partir das 9h do dia 1º de outubro, tanto pela bilheteria física do teatro quanto online.  A classificação é para maiores de 16 anos.

Para quem ama música e quer vivenciar algo diferente, esse espetáculo se anuncia como uma experiência sonora singular uma conversa musical entre culturas, onde o pulso latino se encontra com o sopro da Amazônia.

Imagem: Agência Brasil

