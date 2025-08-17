domingo, agosto 17, 2025
Apple que se cuide: Samsung está ganhando mercado nos EUA

A briga entre Apple e Samsung não é de hoje. No entanto, nos Estados Unidos, a empresa da maçã está na liderança há muitos anos, com os iPhones sendo os queridinhos do público. Agora, isso está mudando.

A Samsung começou a ganhar terreno nos EUA, enquanto a Apple perde espaço. E o grande segredo da sul-coreana está nos celulares dobráveis.

Samsung x Apple: briga não é de hoje

Em 2014, Apple e Samsung brigavam pela liderança do mercado de smartphones nos EUA. Com o lançamento do iPhone 6, em setembro daquele mesmo ano, a Apple saiu na frente – e continuou assim por muitos anos.

Agora, cerca de uma década depois, a Samsung está voltando a ganhar terreno. Segundo o site CNBC, a participação de mercado da empresa sul-coreana aumentou de 23% para 31% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período no ano passado. Já a Apple caiu de 56% para 49%.

Os dados são da Canalys.

Apple continua no topo, mas dobráveis da Samsung são concorrência

A Apple continua na liderança das vendas de smartphones no país. Inclusive, a empresa relatou que as vendas anuais de iPhones cresceram 13% nos resultados divulgados em julho.

No entanto, uma turbulência recente pode ameaçar essa posição: as ações caíram 7,5% este ano, um dos menores desempenhos de companhias de tecnologia nos Estados Unidos (com exceção da Tesla).

Do outro lado, as ações da Samsung aumentaram 35% em 2025. Além disso, a marca apresentou dois novos modelos em julho: os dobráveis Z Fold 7 e Z Flip 7, que chamaram atenção pela tecnologia e durabilidade. O Olhar Digital já relatou que o modelo pode ser dobrado 500 mil vezes e aguenta testes extremos sem grandes danos.

A percepção do público também é positiva. De acordo com dados da empresa de análise de mídia social, os modelos premium da Samsung foram mencionados mais de 50 mil vezes nas redes sociais em julho, sendo 83% dos comentários positivos ou neutros.

Ou seja, pode ser que o público americano esteja migrando iPhone para os modelos da Samsung… ou pelo menos considerando essa possibilidade.

Empresas trabalhando em conjunto?

  • Apple e Samsung estariam trabalhando em conjunto para desenvolver os dispositivos que serão usados em futuros modelos de iPhone.
  • De acordo com o The Financial Times, a empresa de Tim Cook já está trabalhando com semicondutores da companhia sul-coreana em Austin, no Texas;
  • O objetivo é lançar “uma nova tecnologia inovadora para a fabricação de chips, que nunca foi usada antes em nenhum lugar do mundo”.

Fonte e imagem: Portal Olhar Digital

