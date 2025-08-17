domingo, agosto 17, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Jovem é hospitalizado após ataque com barra de ferro em academia de Ananindeua

Um homem passou por baixo da catraca da academia e agrediu um jovem de 20 anos com uma barra de ferro na cabeça enquanto treinava em uma academia em Ananindeua, região metropolitana de Belém, na última quinta-feira (14).

De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão foi motivada por um desentendimento ocorrido cerca de duas semanas antes. O agressor, que já havia assediado uma amiga da vítima, foi advertido pelo jovem. Durante o treino, o suspeito se aproximou da vítima, o golpeou e fugiu em seguida. A academia confirmou o cancelamento da matrícula do agressor.

A família socorreu o rapaz e o encaminhou ao Hospital Metropolitano de Ananindeua. Não há, até o momento, informações atualizadas sobre seu estado de saúde. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação na Seccional do Paar, com perícias e depoimentos em andamento.

Em depoimento ao G1, o jovem agressor alegou que as agressões foram uma reação a uma série de provocações. Ele disse ter sido alvo de acusações e ameaças por parte de um familiar do estudante agredido.

Segundo o agressor, as intimidações teriam escalado a ponto de um homem armado aparecer em frente à sua casa, o que foi registrado em um boletim de ocorrência. Ele também afirmou que o conflito se estendeu para a academia, onde o outro estudante o teria provocado com olhares, risadas e empurrões. O agressor relatou que a agressão ocorreu após uma nova discussão entre os dois.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
ARTIGO – COP30 pode ser o marco da virada verde do Brasil: projetos de energia limpa revelam potencial bilionário de transformação sustentável
Próximo artigo
Apple que se cuide: Samsung está ganhando mercado nos EUA

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,874FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315