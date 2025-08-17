Jovem é hospitalizado após ataque com barra de ferro em academia de Ananindeua

Um homem passou por baixo da catraca da academia e agrediu um jovem de 20 anos com uma barra de ferro na cabeça enquanto treinava em uma academia em Ananindeua, região metropolitana de Belém, na última quinta-feira (14).

De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão foi motivada por um desentendimento ocorrido cerca de duas semanas antes. O agressor, que já havia assediado uma amiga da vítima, foi advertido pelo jovem. Durante o treino, o suspeito se aproximou da vítima, o golpeou e fugiu em seguida. A academia confirmou o cancelamento da matrícula do agressor.

A família socorreu o rapaz e o encaminhou ao Hospital Metropolitano de Ananindeua. Não há, até o momento, informações atualizadas sobre seu estado de saúde. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação na Seccional do Paar, com perícias e depoimentos em andamento.

Em depoimento ao G1, o jovem agressor alegou que as agressões foram uma reação a uma série de provocações. Ele disse ter sido alvo de acusações e ameaças por parte de um familiar do estudante agredido.

Segundo o agressor, as intimidações teriam escalado a ponto de um homem armado aparecer em frente à sua casa, o que foi registrado em um boletim de ocorrência. Ele também afirmou que o conflito se estendeu para a academia, onde o outro estudante o teria provocado com olhares, risadas e empurrões. O agressor relatou que a agressão ocorreu após uma nova discussão entre os dois.

