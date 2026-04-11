Artemis II retorna à Terra e inaugura nova era da exploração lunar

A humanidade deu um passo decisivo rumo ao retorno definitivo à Lua. A missão Artemis II, da NASA, chegou ao fim ontem, sexta-feira, 10, com o retorno seguro de quatro astronautas após uma jornada histórica de quase 10 dias pelo espaço profundo. O pouso da cápsula no Oceano Pacífico aconteceu por volta das 21h10 e foi transmitido para o mundo inteiro.

A cápsula Orion, batizada de Integrity, amerissou no Oceano Pacífico, próximo à costa da Califórnia, encerrando a primeira missão tripulada a alcançar as proximidades da Lua em mais de meio século — desde o programa Apollo, na década de 1970.

A bordo estavam os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, que protagonizaram uma missão considerada estratégica para o futuro da exploração espacial. Todos retornaram em boas condições de saúde, após serem resgatados por equipes especializadas.

MISSÃO HISTÓRICA E TECNOLÓGICA

Durante a viagem, a nave percorreu mais de 1,1 milhão de quilômetros, realizando um sobrevoo lunar que levou a tripulação a uma distância recorde da Terra. O objetivo principal foi testar, em condições reais, os sistemas da espaçonave Orion — especialmente o escudo térmico, submetido a temperaturas superiores a 2.700 °C durante a reentrada.

O retorno à atmosfera foi um dos momentos mais críticos: por cerca de 13 minutos, a cápsula enfrentou calor extremo e perda temporária de comunicação devido à formação de plasma ao seu redor — um fenômeno esperado e que confirmou a eficiência dos sistemas da nave.

O FUTURO COMEÇA AGORA

A Artemis II não teve pouso na Lua, mas abriu caminho para as próximas etapas do programa. A missão Artemis III, prevista para os próximos anos, pretende levar astronautas novamente à superfície lunar — algo que não ocorre desde 1972.

Mais do que um feito tecnológico, o sucesso da missão simboliza o início de uma nova corrida espacial, com foco na presença permanente da humanidade no satélite natural da Terra e, futuramente, em viagens tripuladas a Marte.

Para especialistas, trata-se de um marco comparável aos grandes momentos da exploração espacial do século XX — agora com ambições ainda maiores.

Fonte: Agência Ronabar com informações da AB