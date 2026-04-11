Paraenses marcam presença no II Encontro Nacional da FEBTUR e reforçam protagonismo na comunicação turística

A cidade de Porto Seguro, no Estado da Bahia, será o centro das atenções do turismo nacional ao sediar o II Encontro Nacional da FEBTUR, no período de 12 a 17 de maio. O evento reunirá mais de 120 jornalistas e comunicadores de todo o país, incluindo representantes do Pará, que chegam com a missão de fortalecer a presença amazônica no debate sobre turismo e comunicação.

De acordo com o jornalista Pedro Medina, profissionais paraenses estarão integrados à programação, levando experiências e perspectivas da região Norte para um dos principais fóruns nacionais da comunicação especializada em turismo.

A participação do Pará ocorre em um momento estratégico. Após Belém ter sediado uma das edições anteriores do encontro, o estado reafirma seu protagonismo ao integrar discussões que tratam da construção da imagem de destinos turísticos e da valorização do jornalismo qualificado. Paraenses presentes no evento devem contribuir com pautas ligadas à Amazônia, destacando potencialidades culturais, ambientais e econômicas da região.

Com cinco dias de programação, o encontro vai além do intercâmbio profissional. A iniciativa promove uma imersão em Porto Seguro, permitindo que os participantes vivenciem o destino e produzam conteúdos com base em experiências reais. Essa dinâmica fortalece o turismo como atividade estratégica e amplia a visibilidade dos destinos brasileiros por meio de narrativas consistentes.

A presença paraense reforça ainda a importância da comunicação como ferramenta de desenvolvimento regional. Ao integrar esse movimento nacional, jornalistas do estado ajudam a projetar não apenas Porto Seguro, mas também o próprio Pará como território relevante no cenário turístico brasileiro.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Divulgação