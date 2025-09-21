Aston Villa encerra jejum de gols, mas cede empate ao Sunderland

Com o resultado, o Sunderland chegou a oito pontos e subiu para a sétima posição. Já o Aston Villa soma apenas três pontos, é o 18º colocado e segue na zona de rebaixamento

Martyn Herman, da Reuters

O Aston Villa encerrou neste domingo (21) uma incômoda seca de gols na Premier League, mas voltou a decepcionar. A equipe de Unai Emery empatou por 1 a 1 com o Sunderland, que jogou com um a menos desde os 33 minutos do primeiro tempo.

Antes da partida, o Villa era o único time das sete principais divisões da Inglaterra que ainda não havia marcado na temporada e corria o risco de se tornar o terceiro clube da história da elite a passar cinco rodadas sem balançar as redes.

O jejum terminou aos 22 minutos do segundo tempo, quando Matty Cash acertou um chute de fora da área e abriu o placar. Mas a vantagem durou pouco. O Sunderland, mesmo em desvantagem numérica após a expulsão de Reinildo, reagiu rapidamente. O suíço Granit Xhaka deu assistência de cabeça para Wilson Isidor empatar apenas oito minutos depois.

O Villa pressionou no fim, mas desperdiçou chances claras. Harvey Elliott errou a pontaria e Ollie Watkins não conseguiu completar o cruzamento de Jadon Sancho na melhor oportunidade.

Com o resultado, o Sunderland chegou a oito pontos e subiu para a sétima posição. Já o Aston Villa soma apenas três pontos, é o 18º colocado e segue na zona de rebaixamento.

Reprodução / Aston Villa