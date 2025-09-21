domingo, setembro 21, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Benja: A contratação do Memphis Depay pelo Corinthians “é um fiasco”

Comentarista Benjamin Back afirma que contratação do jogador holandês não trouxe benefícios significativos ao clube e questiona seu desempenho em campo

Da CNN

Benjamin Back fez duras críticas à contratação do jogador holandês Memphis Depay pelo Corinthians, afirmando que sua chegada não trouxe os benefícios esperados ao clube paulista. Durante sua participação no programa Domingol, neste domingo (21), o comentarista expressou sua insatisfação com o desempenho do atleta.

Back destacou que Memphis tem gerado mais repercussão por questões extracampo do que por suas atuações com a camisa alvinegra. O comentarista questionou se o holandês poderia ser considerado entre os cinco melhores jogadores do futebol brasileiro, respondendo negativamente à própria pergunta.

Desempenho aquém das expectativas

Apesar de reconhecer as qualidades pessoais do atleta, Back enfatizou que, do ponto de vista futebolístico, o desempenho de Memphis no Corinthians está muito abaixo do esperado. “Ele é um cara legal, foi bacana e tal, não estou criticando ele, mas futbolisticamente falando, eu esperava muito mais”, declarou.

A análise do comentarista levanta questionamentos sobre o real impacto da contratação do jogador holandês para o clube paulista, especialmente considerando as expectativas criadas em torno de sua chegada ao futebol brasileiro.

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Mano: “O aproveitamento do Santos é 70% superior quando Neymar atua”
Próximo artigo
Aston Villa encerra jejum de gols, mas cede empate ao Sunderland

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,605FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315