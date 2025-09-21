Benja: A contratação do Memphis Depay pelo Corinthians “é um fiasco”

Comentarista Benjamin Back afirma que contratação do jogador holandês não trouxe benefícios significativos ao clube e questiona seu desempenho em campo

Da CNN

Benjamin Back fez duras críticas à contratação do jogador holandês Memphis Depay pelo Corinthians, afirmando que sua chegada não trouxe os benefícios esperados ao clube paulista. Durante sua participação no programa Domingol, neste domingo (21), o comentarista expressou sua insatisfação com o desempenho do atleta.

Back destacou que Memphis tem gerado mais repercussão por questões extracampo do que por suas atuações com a camisa alvinegra. O comentarista questionou se o holandês poderia ser considerado entre os cinco melhores jogadores do futebol brasileiro, respondendo negativamente à própria pergunta.

Desempenho aquém das expectativas

Apesar de reconhecer as qualidades pessoais do atleta, Back enfatizou que, do ponto de vista futebolístico, o desempenho de Memphis no Corinthians está muito abaixo do esperado. “Ele é um cara legal, foi bacana e tal, não estou criticando ele, mas futbolisticamente falando, eu esperava muito mais”, declarou.

A análise do comentarista levanta questionamentos sobre o real impacto da contratação do jogador holandês para o clube paulista, especialmente considerando as expectativas criadas em torno de sua chegada ao futebol brasileiro.