Atenção, candidatos: UEPA divulga chamadas para preencher vagas em vários municípios

Instituição mobiliza aprovados do Prosel 2026 e cursos específicos para as próximas etapas de matrícula.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) publicou, nesta segunda-feira (13), três editais de convocação para os processos seletivos de 2026. A lista inclui a 4ª Repescagem do Prosel, a 1ª Repescagem de Vagas Remanescentes e a 3ª Repescagem para o curso de Gastronomia. No total, as convocações abrangem mais de 700 novos estudantes em 18 municípios paraenses.

Os convocados devem realizar a pré-matrícula on-line pelo sistema SIGAA entre hoje (13) e amanhã (14). A confirmação presencial de matrícula ocorre entre os dias 14 e 16 de abril, no campus onde o curso será ministrado. Candidatos de modalidades de cotas devem ficar atentos aos horários das comissões de verificação (heteroidentificação, PcD e renda), que funcionam nos dias 14 e 15.

Documentos necessários para matrícula:

1. Declaração de Ocupação de Vaga Única, fornecido no ato da matrícula;

2. Carteira de Identidade;

3. Cadastro de Pessoa Física (CPF);

4. Certidão de Nascimento ou Casamento;

5. Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos);

6. 1 foto 3×4 recente (colorida);

7. Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitido pelo site do TSE;

8. Histórico Escolar do Ensino Médio;

9. Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

10. Comprovante de Residência (recente que contenha CEP);

11. Formulário de Autodeclaração;

12. Declaração comprobatória de pertencimento ao povo Indígena, para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais quilombola e que sejam indígenas;

13. Declaração comprobatória de pertencimento à comunidade Quilombola, para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais-quilombola e que sejam quilombolas;

14. Documento da condição autodeclarada de Pessoa com Deficiência (para candidatos convocados nas cotas PcD ou Vaga Adicional PcD), além de Laudo Médico nos termos do item 5.1 e 5.2 e exames complementares previstos no item 5.6. do edital 13-2026 publicado em www.uepa.br;

15. Autodeclaração de Atendimento ao Requisito Renda (para candidatos convocados na cota renda), além da documentação comprobatória prevista no item 6.3 do edital 13-2026;

16. Laudo médico, comprovando a perda de audição bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de (500Hz, 1.000Hz, 2.000 Hz e 3.000Hz (para candidatos classificados no Curso de Licenciatura em LIBRAS – Vagas para Pessoas Surdas).

Foto: Cauê Moreno (Ascom Uepa)