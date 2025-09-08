Base Candiru apreende mais de 16 kg de drogas em fiscalização no Rio Amazonas

A Base Fluvial Candiru, localizada em Óbidos, oeste do Pará, realizou mais uma grande apreensão de drogas durante fiscalização de rotina no Rio Amazonas. A operação aconteceu no domingo (7), quando agentes identificaram irregularidades em uma embarcação de linha que fazia o trajeto de Manaus (AM) a Belém (PA).

Durante a revista, a cadela farejadora Isis, integrante da equipe da Polícia Militar, sinalizou para um ponto suspeito na proa da embarcação. Os policiais encontraram 15 tabletes de skank uma versão mais potente da maconha escondidos em caixas e sacolas, totalizando 16,415 quilos da droga. O material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Óbidos, que ficará responsável pelas investigações para identificar os responsáveis pelo transporte ilícito.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, ressaltou a importância da apreensão e o papel estratégico da Base Candiru no combate ao tráfico na região amazônica. “Essa apreensão mostra que nossas forças de segurança estão atentas e vigilantes, garantindo mais segurança para a população paraense”, afirmou.

A Base Fluvial Candiru é considerada um ponto estratégico de fiscalização por estar localizada em uma área de intenso tráfego fluvial. A estrutura permite que embarcações de passageiros e cargas sejam monitoradas com mais rigor, dificultando a ação de organizações criminosas que tentam usar o rio como rota para o transporte de drogas e outros produtos ilegais.

Nos últimos meses, a base tem registrado resultados expressivos em operações contra o tráfico e contrabando, reforçando a integração entre as polícias Civil e Militar, além da participação de cães farejadores altamente treinados. Essa atuação é fundamental para aumentar a sensação de segurança nos rios da região e impedir que entorpecentes cheguem a centros urbanos do Pará e de outros estados.

A droga apreendida em Óbidos será submetida a perícia e, posteriormente, incinerada, conforme prevê a legislação. As investigações agora buscam identificar quem enviou a carga e qual seria o destino final do entorpecente.

A operação da Base Candiru é mais um exemplo de como o Pará tem intensificado suas ações de combate ao tráfico de drogas, especialmente em áreas de fronteira e nos grandes rios da Amazônia, rotas constantemente utilizadas por organizações criminosas.

Imagem: Agência Pará