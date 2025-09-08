segunda-feira, setembro 8, 2025
Veículos entregues pela Emater vão acelerar a extensão rural no Marajó

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA) reforçou o atendimento à agricultura familiar no Marajó com a entrega de dois veículos novos aos escritórios locais de Soure e Salvaterra, nesta sexta-feira (6). Os veículos proporcionarão apoio logístico essencial aos extensionistas no suporte direto a produtores locais envolvidos nas cadeias produtivas do abacaxi, piscicultura, artesanato, turismo, hortas e criação de animais como porco além do estímulo ao crédito rural na região.

Em Soure, o extensionista rural e chefe do escritório local, Sandro Pinheiro, destacou como a chegada do recurso trará agilidade ao trabalho em campo: “Agradeço ao governador Helder Barbalho… com o veículo novo, teremos um reforço nesse trabalho de assistência e extensão rural.”

Em Salvaterra, o chefe do escritório, Orlando Lameira, lembrou que o juris tribo da Emater abrange 34 comunidades rurais. Ele explicou que o veículo foi fundamental para garantir deslocamentos eficientes e serviços de qualidade aos agricultores familiares.

Esse investimento da Emater-PA, parte de uma série de entregas no estado, segue um cronograma que já beneficiou inúmeros municípios e contempla diversas regiões rurais com ações que visam fortalecer a produção familiar e promover a inclusão socioeconômica.

Imagem: Ascom Emater

