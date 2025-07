Beijo flagrado em show do Coldplay expõe suposta traição e viraliza nas redes

Um momento embaraçoso tomou conta do show do Coldplay na última quarta-feira (16), em Boston, nos Estados Unidos, e rapidamente ganhou as redes sociais. Durante a tradicional “câmera do beijo” em que o telão da apresentação foca casais da plateia o vocalista Chris Martin acabou, sem querer, flagrando uma suposta traição ao vivo.

O foco da câmera parou em um casal que tentou disfarçar, mas já era tarde: tratava-se do empresário Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de RH da mesma companhia. O detalhe que chamou atenção? Andy é casado e tem dois filhos.

A cena foi projetada nos telões e viralizou nas redes. Percebendo a reação estranha do casal, Chris Martin fez piada: “Olha esses dois aí… ou estão tendo um caso ou são muito tímidos”, comentou, arrancando risadas do público.

Segundo o jornal The Sun, o vídeo já acumula mais de 1,2 milhão de visualizações no TikTok e no X (antigo Twitter). A repercussão foi tanta que os nomes dos envolvidos acabaram sendo identificados. A empresa Astronomer, especializada em soluções de software, está avaliada em cerca de R$ 7,4 bilhões.

Imagem: Reprodução