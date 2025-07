Semana do Clima da Amazônia movimenta Belém com debates sobre transição energética, juventudes e futuro sustentável

A Semana do Clima da Amazônia segue agitando Belém (PA) com discussões essenciais sobre o futuro do planeta. No segundo dia do evento, nesta quarta-feira (16), temas como mudanças climáticas, bioeconomia, transição energética e o protagonismo das juventudes dominaram os painéis e encontros espalhados pela cidade.

Com mais de 30 eventos programados, o destaque do dia ficou por conta das atividades autogestionadas, organizadas por instituições parceiras. Pela manhã, a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) recebeu um painel promovido pelo Fundo Vale sobre o papel dos minerais essenciais na transição para uma economia de baixo carbono. Os participantes destacaram o potencial do Brasil e do Pará na produção de recursos como lítio e bauxita, fundamentais para tecnologias sustentáveis como carros elétricos, turbinas eólicas e painéis solares.

Segundo o presidente da Fiepa, Alex Carvalho, é hora de o país se reconhecer como potência ambiental e econômica. Já Paula Marlieri, da Hydro, reforçou que o Brasil vive uma “janela de oportunidade” e que é preciso articular soluções com visão estratégica e união de forças.

No período da tarde, o Instituto Ethos promoveu o painel “O papel das empresas no desenvolvimento sustentável dos territórios”. O debate contou com representantes de comunidades extrativistas, empresas e cooperações internacionais, que discutiram a importância de valorizar os produtos da floresta como açaí, castanha e sementes sob a ótica da preservação ambiental, e não apenas do lucro.

Enquanto isso, jovens da Amazônia se reuniram na Estação das Docas para o Fórum Cojovem: Do Local ao Global. O evento exibiu o documentário “A quem pertence o amanhã?”, seguido de rodas de conversa sobre os impactos da crise climática e o papel das novas gerações na defesa do território amazônico.

A fundadora do Cojovem, Karla Braga, destacou a força do diálogo para conectar ideias e construir soluções. “Está todo mundo disposto a cooperar pela Amazônia e compreender o desenvolvimento do Brasil partindo daqui, e não mais de fora pra dentro”, afirmou.

A Semana do Clima segue até o dia 18 de julho, com programação gratuita em diversos pontos de Belém. O encerramento contará com show da cantora Fafá de Belém, às 19h, no Teatro Maria Sylvia Nunes.

📅 Confira a programação completa: https://http://linktr.ee/semanadoclimadaamazonia

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará