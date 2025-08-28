Belém conquista 2º lugar no ranking nacional de competitividade em segurança pública e lidera no Norte

Belém alcançou destaque no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, ficando em 2º lugar entre todas as capitais do Brasil e em 1º lugar na região Norte no pilar de segurança pública. O levantamento é elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Frontier Economics e a Accountability Lab, e analisa indicadores de gestão e qualidade de vida em 415 cidades brasileiras.

O resultado representa um avanço significativo para a capital paraense, que nos últimos anos tem investido em ações integradas de policiamento, monitoramento e políticas sociais voltadas para a prevenção da violência. Segundo o levantamento, Belém se destacou principalmente pela redução de crimes violentos e pelo fortalecimento das estruturas de segurança, incluindo ampliação do uso de tecnologias e parcerias interinstitucionais.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, comemorou a conquista e ressaltou que o reconhecimento nacional reforça os esforços para garantir mais tranquilidade aos cidadãos. “Esse resultado é fruto do trabalho conjunto das forças de segurança, dos investimentos do governo estadual e do compromisso da gestão municipal em cuidar das pessoas”, afirmou.

O ranking de competitividade é considerado um dos mais respeitados do país e avalia diversos pilares, como inovação, educação, sustentabilidade, capital humano, saúde e segurança. A presença de Belém entre as primeiras colocadas no quesito segurança pública também projeta a cidade como exemplo de gestão integrada na Amazônia, especialmente em um momento em que a região se prepara para receber grandes eventos, como a COP30 em 2025.

Especialistas apontam que o desafio agora é manter os avanços, expandindo as ações de prevenção à violência, fortalecendo a inclusão social e consolidando a capital como referência em políticas públicas de segurança.

Imagem: Agência Pará