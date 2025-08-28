quinta-feira, agosto 28, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Belém conquista 2º lugar no ranking nacional de competitividade em segurança pública e lidera no Norte

Belém alcançou destaque no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, ficando em 2º lugar entre todas as capitais do Brasil e em 1º lugar na região Norte no pilar de segurança pública. O levantamento é elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Frontier Economics e a Accountability Lab, e analisa indicadores de gestão e qualidade de vida em 415 cidades brasileiras.

O resultado representa um avanço significativo para a capital paraense, que nos últimos anos tem investido em ações integradas de policiamento, monitoramento e políticas sociais voltadas para a prevenção da violência. Segundo o levantamento, Belém se destacou principalmente pela redução de crimes violentos e pelo fortalecimento das estruturas de segurança, incluindo ampliação do uso de tecnologias e parcerias interinstitucionais.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, comemorou a conquista e ressaltou que o reconhecimento nacional reforça os esforços para garantir mais tranquilidade aos cidadãos. “Esse resultado é fruto do trabalho conjunto das forças de segurança, dos investimentos do governo estadual e do compromisso da gestão municipal em cuidar das pessoas”, afirmou.

O ranking de competitividade é considerado um dos mais respeitados do país e avalia diversos pilares, como inovação, educação, sustentabilidade, capital humano, saúde e segurança. A presença de Belém entre as primeiras colocadas no quesito segurança pública também projeta a cidade como exemplo de gestão integrada na Amazônia, especialmente em um momento em que a região se prepara para receber grandes eventos, como a COP30 em 2025.

Especialistas apontam que o desafio agora é manter os avanços, expandindo as ações de prevenção à violência, fortalecendo a inclusão social e consolidando a capital como referência em políticas públicas de segurança.

Imagem: Agência Pará

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Mulheres são maioria em todas as regiões do Brasil, aponta Censo 2022

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,858FansLike
3,610FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315