Mulheres são maioria em todas as regiões do Brasil, aponta Censo 2022

Pela primeira vez em cinco décadas, as mulheres representam a maioria da população em todas as grandes regiões do Brasil, conforme dados do Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  A Região Norte, que anteriormente apresentava predominância masculina, agora também registra mais mulheres do que homens. 

No total, o Brasil possui 203.080.756 habitantes, sendo 104.548.325 mulheres (51,5%) e 98.532.431 homens (48,5%).  Isso representa um excedente de 6.015.894 mulheres em relação ao número de homens.  A razão de sexo, indicador que compara o número de homens para cada 100 mulheres, passou de 98,7 em 1980 para 94,2 em 2022. 

A mudança na proporção de gênero é atribuída, em parte, às taxas mais altas de mortalidade masculina em idades mais jovens, frequentemente associadas a causas não naturais, como violência e acidentes.  Esses fatores contribuem para o aumento da expectativa de vida das mulheres, que, em média, vivem mais do que os homens. 

Além disso, o Censo 2022 revelou que a população parda superou a branca pela primeira vez na história do país, refletindo mudanças significativas no perfil demográfico e étnico da população brasileira. 

Esses dados destacam a importância de políticas públicas que considerem as especificidades de gênero e etnia, visando promover a equidade e o bem-estar de toda a população brasileira.

Imagem: Agência Brasil

