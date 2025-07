Belém inaugura mostra que eterniza legado de Tuíre Kayapó, símbolo da resistência indígena

Neste domingo (20), Belém recebe a primeira mostra permanente do Brasil dedicada à memória da líder indígena Tuíre Kayapó, referência internacional na luta pela defesa da Amazônia. A exposição será inaugurada na Casa Ikeuara da Amazônia, um espaço criado e conduzido por lideranças indígenas, localizado no bairro do Reduto. A visitação no dia da abertura será gratuita, das 12h às 19h.

A mostra reúne objetos pessoais, fotografias, vídeos e registros históricos da trajetória de Tuíre entre eles, o facão que ela ergueu em 1989, durante um protesto contra a Eletronorte. A imagem do gesto correu o mundo e virou um ícone da resistência indígena no Brasil. Tuíre faleceu em 2024, aos 54 anos.

Entre os destaques da exposição está um painel de mais de cinco metros assinado pela artista afro-indígena Alice Hermosa, que retrata a líder em três momentos marcantes da vida: o gesto do facão, seu retrato com pinturas tradicionais Kayapó e a mão erguida como símbolo de liderança afetiva.

A filha de Tuíre, Nhaproti Kayapó, diz que a homenagem é motivo de orgulho: “A imagem dela é uma memória inesquecível que permanece viva nos nossos corações”.

A curadoria é assinada pela ativista Nice Tupinambá, amiga próxima da homenageada. Ela destaca que a exposição quer emocionar e inspirar: “Eu quero que cada pessoa, indígena ou não, se sinta chamada a continuar a luta da Tuíre”.

A Casa também preservará o cocar e o último facão usados por Tuíre. Os objetos ficarão guardados até que sua neta também chamada Tuíre, atualmente com seis anos complete 18. A menina estará presente na cerimônia de inauguração, que incluirá um ritual conduzido por parentes Kayapó.

A exposição poderá ser visitada de terça a domingo, das 9h às 18h, com contribuição simbólica após o dia da inauguração. O valor arrecadado será destinado à família da líder e aos projetos que ela deixou.

Imagem: Divulgação