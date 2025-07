UFPA organiza velório de estudantes vítimas de acidente na BR-153; cerimônia no Campus Guamá aguarda chegada dos corpos

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou que o velório dos três estudantes que morreram no grave acidente na BR-153, em Porangatu (GO), será realizado no Auditório Setorial Básico do Campus Guamá, em Belém. A cerimônia atende a um pedido dos familiares e a data será confirmada após a chegada dos corpos à capital paraense. Já o velório da quarta vítima, vinculada ao campus de Altamira, ocorrerá naquele município.

O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira (16) e envolveu um micro-ônibus com estudantes da UFPA, um ônibus e uma carreta. O grupo viajava para participar do Congresso da União Nacional dos Estudantes (Conune), em Goiânia. Cinco pessoas morreram: três estudantes da universidade, o motorista do micro-ônibus e o condutor da carreta.

A UFPA, com apoio da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), está coordenando o traslado e os serviços funerários. A Força Aérea Brasileira (FAB) disponibilizou uma aeronave para agilizar o transporte dos corpos até Belém, onde passarão primeiro pelo Instituto Médico Legal (IML) antes de serem liberados para os velórios.

Além das vítimas fatais, dois estudantes permanecem internados em estado grave: um foi transferido para o Hospital de Palmas (TO), e outro segue em tratamento em Uruaçu (GO). A universidade informou que está prestando suporte às famílias, inclusive com apoio logístico para o deslocamento até os hospitais. Outros sete estudantes feridos já receberam alta médica.

Para oferecer assistência durante o luto e recuperação dos envolvidos, a UFPA mantém uma Central de Acolhimento no Campus Guamá, com equipes multiprofissionais formadas por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e pedagogos. O atendimento está disponível tanto de forma presencial quanto remota, por meio do número (91) 98272-1213. O suporte é voltado a familiares, amigos, motoristas e servidores da caravana, bem como aos coletivos estudantis.

A universidade também reforçou que, por respeito às vítimas e seus familiares, o acesso da imprensa ao interior do auditório será restrito e não será permitida a captação de imagens no espaço interno. Uma área externa será reservada exclusivamente a veículos oficiais. O reitor Gilmar Pereira da Silva deverá se pronunciar à imprensa, em horário a ser definido.

A UFPA reitera seu compromisso com a verdade, o acolhimento e a solidariedade, e seguirá atualizando informações por meio de seus canais oficiais

Imagem: Cláudio Pinheiro/ O Liberal