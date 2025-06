Belém lança aplicativo para pagar passagem de ônibus

A Prefeitura de Belém, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e o Governo do Pará lançaram, ontem, quarta-feira, 11, o VAI – Passe Fácil, um aplicativo exclusivo para o pagamento da tarifa dos ônibus que circulam em Belém e na Região Metropolitana O anúncio foi feito na tarde de ontem, pelo prefeito de Belém, Igor Normando, pelo governador Helder Barbalho e pelo representante do Setransbel, Paulo Gomes. A modernização vai beneficiar cerca de 3 milhões de usuários do transporte público de Belém e Região Metropolitana, representando mais um avanço histórico na modernização da mobilidade urbana da capital, com a garantia de mais praticidade, agilidade e segurança para quem faz uso diário dos coletivos.

“Hoje é o momento de se comemorar. É a primeira vez que Belém conta com um sistema moderno de pagamento no transporte público. Essa entrega faz parte do pacote de modernização que a Prefeitura de Belém, em conjunto com o Governo do Pará e o Setransbel, está implementando nos veículos. Nós estamos tendo avanços significativos para a mobilidade urbana e essa modernização representa mais um passo na garantia de um transporte digno para a nossa cidade”, enfatizou o prefeito Igor Normando.

O aplicativo VAI – Passe Fácil já está disponível para ser instalado em celulares Android e iOS e será utilizado exclusivamente para o pagamento da passagem. O passageiro pode fazer uma recarga no aplicativo usando apenas a função “copia e cola” do Pix. Após o pagamento, o saldo é disponibilizado no app em menos de um minuto, permitindo que seja gerado um QR Code para embarque imediato. O código é escaneado pelo validador de tecnologia “Autopass”, disponível em todos os 1.100 ônibus da frota motorizada que circula no município.

“Depois de muitos anos nós estamos tendo avanços significativos para a mobilidade urbana no município de Belém. Isso representa mais um avanço na garantia de um transporte digno para a nossa cidade. É o momento de celebrar a modernização que chega para a população a partir de agora”, afirmou o governador Helder Barbalho.

Além de facilitar o pagamento para quem não usa o cartão Passe Fácil ou não carrega dinheiro em espécie, o sistema digital contribui para a segurança dentro dos coletivos ao reduzir o volume de dinheiro circulando — o que também impacta na diminuição de ocorrências de assaltos.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, um canal de atendimento foi disponibilizado e pode ser acessado diretamente pelo aplicativo VAI – Passe Fácil, que redireciona para um atendimento via WhatsApp.

A capital paraense segue a tendência já adotada em grandes cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Curitiba e Brasília, que também digitalizaram o sistema de pagamento da tarifa. A Prefeitura de Belém, o Governo do Estado e o Setransbel destacam que essa é mais uma iniciativa para tornar o transporte público mais eficiente, seguro e alinhado aos padrões tecnológicos atuais.

“Esse aplicativo só foi possível por conta da parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém. O dia de hoje é fruto de grandes investimentos históricos. Nunca se teve tanto investimento junto com o transporte público de Belém. Depois dos ônibus, os Geladões, agora temos os validadores modernos que fazem a leitura do aplicativo. Validador moderno e totalmente digital”, disse o presidente do Setransbel, Paulo Gomes.

SEM CONFUSÃO COM O TROCO

Teresa Cardoso, 57 anos, trabalha como motorista na linha Satélite-UFPA há mais de 15 anos. A trabalhadora defende que o aplicativo vai agilizar o embarque dos passageiros e diminuir a confusão pelo troco.

“Qualquer mudança que venha para facilitar a vida do passageiro e organizar o transporte é bem-vinda. Esse aplicativo é uma novidade que vai ajudar bastante. O pessoal entra no ônibus, já encosta o celular e pronto. É rápido e prático. Para nós motoristas, o bom é que agiliza o embarque e diminui confusão com o troco ou dinheiro faltando. Eu torço para que continuem investindo em tecnologia, mas também ouvindo quem tá na rua todo dia, como a gente. Só assim o transporte melhora de verdade”.

Fonte: Agência Belém/Imagens: Leandro Neves