Boeing Dreamliner 787-800 cai na Índia após a decolagem com 242 pessoas rumo a Londeres; vídeo

Um avião com 242 pessoas a bordo caiu na Índia nesta quinta-feira, 12. O incidente ocorreu próximo ao aeroporto da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, no início da manhã, no horário de Brasília, início da tarde no horário local.

“Muitas pessoas” morreram, afirmou o ministro da Saúde indiano, mas não especificou quantos. Pelo menos 30 corpos foram retirados de um prédio no local da queda do avião, informaram equipes de resgate. De acordo com os socorristas, ainda há mais pessoas presas dentro do edifício.

O voo era operado pela Air India e tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido. Mais de 50 britânicos estavam a bordo. A linha aérea indiana e o aeroporto britânico confirmaram a queda. Ainda não foi divulgado um número oficial de mortos ou de feridos até a última atualização desta reportagem.

O avião caiu em uma área residencial segundos após a decolagem, em uma região próxima ao aeroporto, segundo a autoridade indiana de aviação. Segundo o controle de tráfego aéreo do aeroporto de Ahmedabad, a aeronave emitiu um chamado de emergência “Mayday”, mas, em seguida, perdeu o sinal com a torre de comando.

Segundo autoridades indianas de aviação, havia um total de 242 pessoas a bordo do avião, 232 passageiros, e 10 membros da tripulação. Entre os passageiros, 169 eram indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense, confirmaram a Air India e a agência de notícias Reuters. Um ex-ministro indiano da região de Gujarat estava na aeronave, segundo o jornal “India Today”.

Equipes de resgate foram acionadas e estão no local da queda. Todas as operações no aeroporto de Ahmedabad foram suspensas. A Air India informou que feridos estão sendo levados para hospitais na região e que está cooperando com as autoridades que investigam a queda. Ainda não se sabe a causa da queda.

Segundo a plataforma de monitoramento FlightRadar24, o avião, um Boeing 787-8 Dreamliner, perdeu a comunicação logo após decolar, a uma altura de cerca de 190 metros em relação ao solo.

Imagens circulando nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo aos céus nas proximidades do aeroporto. Uma delas mostrou o avião sobrevoando uma área residencial e desaparecendo da tela antes de uma imensa nuvem de fogo subir ao céu, vinda de além das casas.

*A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ segue apurando os fatos para atualizar esta matéria

Fonte e imagens: G1 com agências de notícias internacionais