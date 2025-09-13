Belém se prepara para COP30: confira os principais eventos antes da cúpula climática

Belém vai se tornar o ponto focal das negociações globais sobre clima em novembro, quando sediará a COP30 Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Antes disso, diversas pré-sessões e reuniões técnicas colocarão o estado na rota dos debates que devem definir compromissos ambiciosos para mitigação, adaptação e financiamento climático.

As atividades começam em 4 de novembro com as pré-sessões de países mais vulneráveis às mudanças climáticas, conhecidos como Países Menos Desenvolvidos (LDCs), que discutirão adaptação, financiamento climático e estratégias para que seus impactos sejam efetivamente reconhecidos nos acordos. Nos dias 6 e 7 são esperados os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS), grupo que trata de temas como elevação do nível do mar, desastres naturais e segurança de comunidades costeiras.

Já nos dias 8 e 9, será a vez do Grupo dos 77 mais China (G77 + China) em conjunto com o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (CDM), negociando posições comuns entre países em desenvolvimento, em especial sobre quem arca com responsabilidades, como financiar reduções de emissões, e como garantir justiça climática.

A Cúpula de Líderes, momento em que chefes de Estado e governo se reúnem para firmar compromissos fortes, está marcada para os dias 6 e 7 de novembro, antecedendo o início formal da COP. A partir de 10 de novembro até 21, Belém sediará sessões técnicas, políticas e científicas entre elas profissionais dos órgãos subsidiários SBSTA (Aconselhamento Científico e Tecnológico) e SBI (Implementação) da UNFCCC para definir relatórios, planos de ação, monitoramento e fiscalização dos compromissos climáticos.

Com essa programação ampla, Belém não será apenas palco do evento principal, mas atuará como centro de articulação diplomática, ambiental e científica. As pré-sessões permitem que diferentes atores globais alinhem expectativas, formem coalizões e tracem estratégias que poderão influenciar os resultados finais da COP30 ou seja, o legado de Belém no campo climático pode ir muito além das duas semanas oficiais de conferência.

