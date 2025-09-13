sábado, setembro 13, 2025
Viviane Batidão ensina o “rock doido” para Jason Derulo em encontro descontraído

A cantora paraense Viviane Batidão chamou atenção nas redes sociais depois de postar um vídeo onde ensina o “rock doido”  ritmo popular do Norte do Brasil  para o artista internacional Jason Derulo e para a influenciadora Ingrid Ohara. No vídeo, Derulo participa da brincadeira soltando um “égua”, expressão típica da região, e acompanha Viviane em passos de dança, em um momento divertido e de aproximação cultural.

O encontro ganha ainda mais significado quando Viviane comenta sobre a possibilidade de transformar uma música de Jason Derulo em tecnomelody, estilo musical que mistura technobrega, brega funk e melodias eletrônicas, muito popular no Norte.

Essa troca descontraída mostra como artistas locais estão expandindo sua influência e dialogando com referências internacionais, trazendo ritmos regionais como o “rock doido” para um público mais amplo. Também evidencia uma valorização das identidades culturais do Pará, inseridas em formatos musicais modernos e globais.

Imagem: Reprodução internet

