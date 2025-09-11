Belém se torna capital mundial do clima e sedia programação oficial da ONU, a COP 30

O Pará se prepara para um novembro de intensa atividade diplomática e ambiental. No decorrer do mês, a capital, Belém, será o centro das negociações climáticas globais, recebendo a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) e toda a programação oficial ligada à conferência, incluindo pré-sessões, a Cúpula dos Líderes, a 20ª reunião das Partes do Protocolo de Quioto (CMP 20) e a 7ª reunião das Partes do Acordo de Paris (CMA 7).

Entre 4 e 5 de novembro, a cidade sediará as pré-sessões dos Países Menos Desenvolvidos (LDCS). Nos dias 6 e 7, será a vez dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS). Já em 8 e 9, os debates reunirão o Grupo dos 77 e China (G77 e China) e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (CDM).

A Cúpula dos Líderes ocorrerá dias 6 e 7 de novembro, oferecendo plataforma para que chefes de Estado e de governo reforcem compromissos e direcionem as discussões para resultados ambiciosos. Esses encontros permitem que as delegações alinhem posições, construam consensos e preparem o terreno para as sessões formais da COP30.

Ainda integrando a programação oficial da conferência, que ocorrerá de 10 a 21 de novembro, Belém sediará a 63ª sessão do Órgão Subsidiário de Aconselhamento Científico e Tecnológico (SBSTA 63) e a 63ª sessão do Órgão Subsidiário de Implementação (SBI 63), órgãos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) que oferecem suporte técnico e operacional às decisões da conferência, aprofundando análises e orientando a implementação da Convenção, do Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris.

INVESTIMENTOS

Para receber toda a programação da ONU no âmbito da COP30 com infraestrutura adequada, o Governo do Pará executa mais de 30 obras nos eixos de turismo, desenvolvimento urbano, mobilidade e macrodrenagem com saneamento, todas dentro do cronograma previsto, que já geraram mais de cinco mil empregos diretos e indiretos. A cidade terá novas vias e renovação de frotas com ônibus modernos; rede de hospedagem ampliada, escolas reformadas para funcionar como hostel, navios de cruzeiro atracados e a Vila COP30, espaço multifuncional que, após o evento, se transformará em centro administrativo. O estado também investiu na qualificação de mão de obra em áreas como turismo e serviços, com 25 mil certificados emitidos no programa Capacita COP30.

BENEFÍCIOS DURADOUROS PARA OS MORADORES

Segundo a vice-governadora Hana Ghassan, o plano de investimentos do Governo do Estado vai além de atender às demandas da conferência, deixando um legado permanente. “Sediar a COP30 coloca o Pará no centro das decisões climáticas globais e mostra a capacidade do estado de ser protagonista no debate sobre o futuro do planeta no cenário internacional. Mas nosso compromisso vai muito além do evento: cada obra e cada ação que realizamos fortalecem a cidade, geram oportunidades e garantem que os benefícios da conferência sejam sentidos por toda a população.”

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias