Prefeitura de Belém fecha parceria com a Fecomércio para revitalizar Praça Waldemar Henrique

A Prefeitura de Belém e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Pará (Fecomércio/PA) assinaram um termo de cooperação na tarde de anteontem (9), para a revitalização da Praça Waldemar Henrique, no centro da cidade. A iniciativa inédita da prefeitura faz parte do programa Praça Viva, que busca parcerias entre órgãos públicos e empresas privadas para requalificar e manter os espaços públicos da capital, devolvendo às famílias locais áreas de convivência e lazer.

Com o termo, o Serviço Social do Comércio (Sesc), ligado ao Sistema Fecomércio, passa a ser responsável pela gestão e manutenção da praça pelo prazo inicial de 10 anos — com possibilidade de prorrogação por mais uma década. O Sesc cuidará da limpeza, reforma da concha acústica e a instalação de uma tenda de circo para atividades culturais e educativas.

Segundo o prefeito de Belém, Igor Normando, a parceria é estratégica para transformar a praça em um espaço de lazer para toda a família:

“Faz parte do nosso programa Praça Viva, que busca parceiros para requalificar as praças existentes em Belém, garantir manutenção e devolver à população um espaço de lazer. O Sesc tem sido um parceiro fundamental em grandes causas e, para nós, é motivo de orgulho contar com esse apoio. Estamos escrevendo juntos uma nova página da nossa cidade.”

Além disso, o Sesc e a Fecomércio manifestaram interesse em ampliar a parceria para a requalificação do Boulevard da Gastronomia, ampliando os benefícios do Praça Viva para outros espaços públicos da cidade.

PRAÇA VIVA

O programa permite parcerias entre o poder público, iniciativa privada e a sociedade civil para a adoção de espaços públicos, com objetivo de promover a conservação, cultura e sustentabilidade de praças e áreas verdes de Belém. Entre os principais benefícios oferecidos pelo programa estão a valorização e revitalização de espaços públicos, o estímulo à responsabilidade social da iniciativa privada, a redução de custos com manutenção para o município, a melhoria da qualidade de vida da população, a instalação de mobiliário urbano, pontos de hidratação, lixeiras e áreas de lazer, além da realização de eventos culturais e ações comunitárias.

Praça se transforma em polo de cultura, lazer e cidadania

A Praça Waldemar Henrique, localizada no bairro do Reduto, homenageia o maestro, pianista e compositor Waldemar Henrique, um dos maiores nomes da música paraense. A nova unidade contará com elementos arquitetônicos que dialogam com o universo musical e será palco de apresentações artísticas, oficinas, atividades educativas e eventos comunitários.

A coordenação do programa Praça Viva está sob responsabilidade da Secretaria Executiva de Desoneração e Parcerias, liderada pelo secretário Fábio Rodrigues. Ele destacou que a parceria é um exemplo de gestão compartilhada: “Estamos entregando um espaço urbano a uma instituição reconhecida nacionalmente pela qualidade de seus projetos culturais e educativos, além de desonerar os cofres públicos. Essa é a nova forma de cuidar da cidade”.

A diretora regional do Sesc no Pará, Heloiva Távora, destacou o papel social da instituição na promoção da cultura: “O Sesc tem como missão contribuir para o bem-estar da população e a cultura é uma ferramenta essencial nesse processo. Assumir a gestão da Praça Waldemar Henrique é mais uma oportunidade de democratizar o acesso à arte, à educação e ao lazer, valorizando a memória e a identidade da nossa cidade”.

O presidente da Fecomércio Pará, Sebastião de Oliveira Campos, ressaltou a importância social do projeto: “O Sesc representa o compromisso do Sistema Fecomércio com a educação e a cultura. Assumir a gestão da Praça Waldemar Henrique é oferecer um espaço qualificado para a população, com eventos gratuitos que valorizam a cidadania e o convívio comunitário.”

Sob a gestão do Sesc, a praça será transformada em um polo de cultura, lazer e cidadania, além de ser ocupado com ações gratuitas voltadas à comunidade, reafirmando sua vocação cultural e musical.

Fonte e imagem: Agência Belém