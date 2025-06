Último fim de semana: Estação das Docas celebra o arraiá com atrações gratuitas

A Estação das Docas, em Belém, se prepara para o último fim de semana do projeto Estação Junina 2025, que tem atraído um grande público para a beira da Baía do Guajará. De sexta-feira (27) a domingo (29), o Anfiteatro São Pedro Nolasco será palco de uma vibrante celebração da cultura popular paraense, com apresentações gratuitas de quadrilhas, bois, grupos musicais e artistas locais.

A programação começa sempre às 17h e promete agradar a todos, misturando tradição e irreverência. Entre os destaques musicais estão os Vingadores do Brega, a força do Boi Rei do Campo, o carisma de Alessandro Sanfoneiro e o ritmo contagiante do Cabra no Forró, que encerrará a festa no domingo.

Foto: Beatriz Santos/Ascom OS Pará 2000

Além dos espetáculos, o público poderá aproveitar a decoração especial montada no complexo, com bandeirinhas, iluminação temática e barracas, transformando a Estação em um grande arraial à beira-rio. É o cenário perfeito para registros fotográficos, vídeos e momentos memoráveis em família.

O Estação Junina é uma realização do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), e da Organização Social Pará 2000.

Programação completa:

Sexta-feira, 27 de junho

17h – Quadrilha Infantil Pipoquinha

18h20 – Quadrilha Santa Luzia

19h20 – Alessandro Sanfoneiro

21h30 – Vingadores do Brega

Sábado, 28 de junho

17h – Boi Rei do Campo

18h – Banda Baião de Dois

20h – Dudu Forrozeiro

Domingo, 29 de junho

17h – Pássaro Junino Japiim

18h – Quadrilha Fúria Junina

19h – Trio Trilhas da Serra

21h – Cabra no Forró