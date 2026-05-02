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Biblioteca Brasiliana da USP promove leituras obrigatórias da Fuvest

Aulas serão no Auditório István Jancsó, mas terão transmissão ao vivo no YouTube

Maria Paula Giacomelli, colaboração para a CNN Brasil

A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM), da USP (Universidade de São Paulo), promove leituras obrigatórias de obras que serão cobradas na Fuvest.

As aulas são no campus Butantã, na zona oeste de São Paulo, e voltadas a estudantes do ensino médio e de cursinhos pré-vestibulares, mas também abertas ao público em geral.

Ministradas por pesquisadores e professores da USP ou de outras universidades, as sessões vão apresentar a obra e o contexto histórico e promover o debate de possíveis questões que podem ser exigidas no vestibular.

As aulas vão ocorrer no Auditório István Jancsó da Biblioteca, mas terão transmissão ao vivo pelo YouTube.

Neste primeiro semestre, as obras são focadas no protagonismo feminino e a formação da sociedade brasileira. No dia 13 de maio, vai ser discutido o livro “Nebulosas” (1872), de Narcisa Amália, primeira mulher a se profissionalizar como jornalista no Brasil.

Já em 10 de junho, o tema será “Memórias de Martha” (1899), de Julia Lopes de Almeida, que trata de tensões sociais e o desejo de independência feminina em ambientes urbanos.

No dia 15 de abril, foi discutido o livro “Opúsculo Humanitário” (1853), de Nísia Floresta.

As inscrições para participar presencialmente são liberadas no site oficial e no Instagram da BBM sempre na sexta-feira anterior à cada aula.

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