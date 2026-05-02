Senac EAD abre inscrições para mais de 800 vagas

Ação oferece cursos técnicos profissionalizantes em onze áreas profissionais

Da CNN Brasil

O Senac EAD está com inscrições abertas para o preenchimento de 857 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio. As oportunidades estão distribuídas entre oito estados brasileiros: Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins.

Os interessados têm até as 17h do dia 19 de maio para efetivar a participação no processo seletivo, com as aulas previstas para iniciarem em 15 de junho de 2026.

Requisitos e seleção

As vagas fazem parte do PSG (Programa Senac de Gratuidade), iniciativa voltada a pessoas com renda familiar mensal per capita de até dois salários-mínimos federais.t

Além do critério de renda, os candidatos devem observar os pré-requisitos específicos de cada formação, como a escolaridade mínima exigida.

A seleção dos alunos seguirá quatro critérios principais:

Escolha por polo de atendimento;

Disponibilidade de vagas no curso pretendido;

Ordem de inscrição (critério de desempate e classificação);

Comprovação documental no ato da matrícula.

Vale ressaltar que, nos estados da Bahia, Pernambuco, Paraná, Piauí e Tocantins, as vagas são destinadas exclusivamente a residentes locais.

Cursos oferecidos

A oferta contempla 11 títulos que visam à inserção rápida no mercado de trabalho. São eles:

Técnico em Administração, Contabilidade, Logística e Recursos Humanos;

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas;

Técnico em Meio Ambiente, Qualidade e Segurança do Trabalho;

Técnico em Secretariado, Guia de Turismo e Transações Imobiliárias.

Metodologia e certificação

O modelo de ensino é realizado via AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). Embora o curso seja a distância, a carga horária prática é suprida por recursos tecnológicos avançados, incluindo videoaulas dinâmicas, simuladores profissionais e atividades voltadas para demandas reais do mercado.

Ao final da formação, o aluno aprovado recebe um diploma de nível técnico reconhecido pelo MEC, com validade em todo o território nacional, garantindo a certificação necessária para o exercício profissional nas áreas escolhidas.

*Publicado por André Nicolau, da CNN Brasil

Marcelo Camargo/Agência Brasil