Senac EAD abre inscrições para mais de 800 vagas

Ação oferece cursos técnicos profissionalizantes em onze áreas profissionais
O Senac EAD está com inscrições abertas para o preenchimento de 857 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio. As oportunidades estão distribuídas entre oito estados brasileiros: Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins.
Os interessados têm até as 17h do dia 19 de maio para efetivar a participação no processo seletivo, com as aulas previstas para iniciarem em 15 de junho de 2026.
Requisitos e seleção
As vagas fazem parte do PSG (Programa Senac de Gratuidade), iniciativa voltada a pessoas com renda familiar mensal per capita de até dois salários-mínimos federais.t
Além do critério de renda, os candidatos devem observar os pré-requisitos específicos de cada formação, como a escolaridade mínima exigida.
A seleção dos alunos seguirá quatro critérios principais:
- Escolha por polo de atendimento;
- Disponibilidade de vagas no curso pretendido;
- Ordem de inscrição (critério de desempate e classificação);
- Comprovação documental no ato da matrícula.
Vale ressaltar que, nos estados da Bahia, Pernambuco, Paraná, Piauí e Tocantins, as vagas são destinadas exclusivamente a residentes locais.
Cursos oferecidos
A oferta contempla 11 títulos que visam à inserção rápida no mercado de trabalho. São eles:
- Técnico em Administração, Contabilidade, Logística e Recursos Humanos;
- Técnico em Desenvolvimento de Sistemas;
- Técnico em Meio Ambiente, Qualidade e Segurança do Trabalho;
- Técnico em Secretariado, Guia de Turismo e Transações Imobiliárias.
Metodologia e certificação
O modelo de ensino é realizado via AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). Embora o curso seja a distância, a carga horária prática é suprida por recursos tecnológicos avançados, incluindo videoaulas dinâmicas, simuladores profissionais e atividades voltadas para demandas reais do mercado.
Ao final da formação, o aluno aprovado recebe um diploma de nível técnico reconhecido pelo MEC, com validade em todo o território nacional, garantindo a certificação necessária para o exercício profissional nas áreas escolhidas.
*Publicado por André Nicolau, da CNN Brasil
Marcelo Camargo/Agência Brasil