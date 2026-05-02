Técnica de enfermagem registra BO contra senador Magno Malta por agressão

Caso foi enviado ao STF pelo foro privilegiado do parlamentar, que rebate as acusações e acusa a funcionária de erro técnico

Elijonas Maia, Larissa Rodrigues e Jussara Soares, da CNN Brasil, Brasília

Uma técnica de enfermagem do Hospital DF Star registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal contra o senador Magno Malta (PL-ES) por agressão durante a realização de um exame.

Magno Malta está internado no Hospital DF Star desde quinta-feira (30) após apresentar um mal súbito e desmaiar quando estava a caminho do Senado. O episódio relatado na ocorrência é de quinta.

Segundo o relato feito pela funcionária à polícia, ela conduziu o senador até uma sala de exame, realizou a monitorização e fez o teste com o soro para viabilizar o acesso. No depoimento, disse que após o início do procedimento, informou que seria iniciada a injeção de contraste. Nesse momento, a bomba identificou uma oclusão e aumento de pressão, interrompendo o exame. Diante disso, a vítima entrou na sala onde estava Magno Malta para verificar o ocorrido e constatou que o contraste havia extravasado no braço dele.

Nesse momento, a funcionária comunicou ao senador que seria necessário realizar uma compressão em seu braço. Foi então que Magno Malta teria se levantado e desferido um tapa no seu rosto.

O caso foi registrado na delegacia da Asa Sul de Brasília, unidade responsável pela área, mas os fatos mencionados já foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal em razão da prerrogativa de foro do senador.

Em nota elaborada por meio de seus advogados, Magno Malta rebate as acusações.

“No curso dos procedimentos diagnósticos em andamento, a responsável pelo exame de angiotomografia administrou o contraste de forma tecnicamente incorreta, gerando extravasamento do líquido no braço direito do Senador, com formação de trombose e expressivo hematoma, intercorrência de elevada gravidade clínica, com potencial de comprometimento circulatório e risco à integridade física do paciente”, diz a defesa.

Os advogados também completam ao dizer que o senador, “sob forte medicação, com a cognição afetada pelo quadro clínico instalado e sentindo dores intensas, reagiu ao sofrimento físico e não à pessoa da técnica, acionando imediatamente o médico responsável pelo acompanhamento”.

Em nota, o Hospital DF Star disse que “iniciou uma apuração administrativa sobre o fato ocorrido” e que “vem dando todo o suporte à colaboradora que relatou ter sido vítima de agressão”.

“A unidade também reitera que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades envolvidas na investigação do episódio”, afirmou o DF Star.

Magno Malta também registra ocorrência

Depois de ter sido acusado de agressão, o senador Magno Malta informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que registrou uma ocorrência policial na Polícia Civil do Distrito Federal em que relata que, durante os exames, sentiu uma dor intensa que apresentou uma “reação compatível com o sofrimento físico do momento, mas sem praticar qualquer ato de agressão física contra profissionais de saúde”.

“O parlamentar solicita que sejam preservadas imagens das câmeras de segurança do hospital, especialmente da sala de exame e áreas adjacentes, além da oitiva da equipe médica e dos profissionais presentes no momento do procedimento”, afirmou a nota divulgada.

Magno Malta também pediu a requisição do prontuário médico, documentos clínicos pertinentes e realização de exame de corpo de delito, com o objetivo de comprovar a existência de hematoma, extravasamento de contraste e demais sinais clínicos relacionados ao episódio.

Jefferson Rudy/Agência Senado