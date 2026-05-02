Bolsonaro evolui bem e tem previsão de alta na segunda-feira, diz médico

Ex-presidente passou por uma cirurgia no ombro direito na manhã de sexta-feira (1º) e está internado no Hospital DF Star, em Brasília

Gabriela Piva, da CNN Brasil, São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está evoluindo “de forma adequada” e pode ter alta hospitalar na segunda-feira (4), conforme disse o ortopedista Alexandre Firmino à CNN. O antigo chefe do Executivo passou por uma cirurgia no ombro direito na manhã de sexta-feira (1º) e está internado no Hospital DF Star, em Brasília.

“Está evoluindo de forma adequada”, afirmou Firmino, que visitou Bolsonaro no hospital na manhã deste sábado (2). Se continuar assim, o ex-presidente tem previsão para voltar para casa na segunda, onde cumpre pena de 27 anos e três meses pelo plano de golpe.

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O tratamento de Bolsonaro também envolve fisioterapia motora e pulmonar, conforme diz o ortopedista.

A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL), atualizou o estado de saúde do marido nas redes sociais nesta manhã. “Nosso líder passou a noite bem, graças a Deus! Por aqui, tudo sob controle”, disse ela.

Antes, a ex-primeira dama contou nas redes sociais que Bolsonaro “já conseguiu tomar sopa” e estava respirando sem apoio de oxigênio nasal.

“O Galego já está sem oxigênio nasal, conseguiu tomar sopa, e os dedos da mão do braço do procedimento – que é normal não se mexerem por conta do anestésico – já voltaram a se movimentar nesta noite. Está bem, graças a Deus! Amanhã trago mais notícias dele”, escreveu Michelle.

Cirurgia no ombro

O procedimento no ombro foi realizado no manguito rotador e em lesões associadas, que teriam sido afetados depois de uma queda do ex-presidente em janeiro, quando ele estava na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Bolsonaro chegou na unidade hospitalar no início da manhã de sexta-feira (1º). Por volta das 6h, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) disse nas redes sociais que já estava a caminho do hospital.

A PM (Polícia Militar) atuou na escolta do ex-presidente até o DF Star. A operação contou com o apoio do Centro de Inteligência da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) e do 1º Comando de Policiamento Regional da PMDF.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a realização da cirurgia após um pedido feito pela defesa do ex-presidente, que cumpre a pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro passou a cumprir pena em sua casa no Jardim Botânico no final de março. A prisão domiciliar foi autorizada por Moraes por um período de 90 dias. O magistrado justificou a decisão com base nos problemas de saúde do ex-presidente, que enfrentou uma broncopneumonia bilateral.