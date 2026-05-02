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Bolsonaro tem boa evolução e iniciará reabilitação motora, diz boletim

Ex-presidente passou por cirurgia no ombro direito na sexta-feira (1º); intervenção é o 14º procedimento realizado em oito anos

Da CNN Brasil, São Paulo e Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta boa evolução clínica e dará início à reabilitação motora e funcional após passar por cirurgia no ombro direito na sexta-feira (1º), segundo boletim médico divulgado neste sábado (2).

O comunicado de hoje não traz previsão de alta hospitalar para o ex-mandatário. Mais cedo, o ortopedista Alexandre Firmino — integrante do corpo clínico que acompanha Bolsonaro no Hospital DF Star, em Brasília — disse à CNN Brasil que o ex-chefe do Executivo pode retornar para casa, onde cumpre prisão domiciliar, nesta segunda-feira (4).

De acordo com o médico, a recuperação de Bolsonaro envolve fisioterapia motora e pulmonar. Na manhã deste sábado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) compartilhou nas redes sociais que o marido teve uma noite tranquila.Play Video

Desde que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro passou por 14 cirurgias (incluindo o procedimento de ontem). Isso sem contar a ida ao hospital para tratar um quadro de broncopneumonia.

Do total de intervenções, dez estão diretamente ligadas às sequelas do ferimento abdominal e a complicações decorrentes de cirurgias posteriores.

Leia a íntegra do boletim médico deste sábado

“O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado, após ser submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita. Apresentou boa evolução e bom controle álgico. No momento, segue internado em apartamento para analgesia, medidas de prevenção de trombose e iniciará protocolo de reabilitação motora e funcional.”

Ton Molina/STF

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