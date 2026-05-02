Busca por atividades pedagógicas e Monteiro Lobato em mês do Livro

Interesse por termos relacionados ao “Dia do Livro Infantil” cresce até 130% em abril; educadores buscam inspiração no Sítio do Picapau Amarelo e atividades para o ensino fundamental

André Nicolau, da CNN Brasil

O mês de abril consolidou-se como o período de maior engajamento digital para o setor educacional e literário no Brasil.

Dados recentes de tendências de busca revelam um aumento expressivo na procura por atividades pedagógicas, impulsionado por duas datas fundamentais: o Dia Nacional do Livro Infantil (18 de abril) e o Dia Mundial do Livro (23 de abril).

Termos como “atividade dia do livro” registraram um salto de 130%, evidenciando o esforço de professores e pais na preparação de conteúdos temáticos.

Fator Monteiro Lobato e o lúdico

A figura de Monteiro Lobato e sua obra máxima continuam sendo o pilar das celebrações. A consulta “Sítio do Picapau Amarelo dia do livro” apresentou um “Grande Aumento” (termo usado quando o crescimento supera os 5000%), indicando que o universo de Emília e Visconde de Sabugosa permanece como a principal referência didática nas escolas brasileiras.

Além do conteúdo literário, a busca por fantasias e imagens para o Dia do Livro também subiu vertiginosamente, sugerindo um foco em eventos presenciais e apresentações escolares que buscam tirar a leitura do papel e levá-la para o campo da experiência visual e lúdica.

Educação infantil e Fundamental

O detalhamento das buscas mostra uma segmentação clara por etapas de ensino. Enquanto o termo “Dia do Livro Infantil – Educação Infantil” cresceu 70%, houve um interesse específico e maciço por atividades direcionadas a:

Maternal: foco em ludicidade e estímulos sensoriais.

foco em ludicidade e estímulos sensoriais. 3º e 4º anos: procura por materiais mais estruturados e de interpretação de texto.

Calendário literário em alta

As datas específicas também dominaram o interesse do público. O dia 23 de abril (Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor) teve um crescimento explosivo em volume de buscas, dividindo as atenções com o 18 de abril, data que homenageia o nascimento de Lobato.

Esse fenômeno digital reflete uma tendência sazonal que movimenta não apenas o mercado editorial, mas também o ecossistema de produtores de conteúdo pedagógico, que veem na “semana do livro” uma das datas mais rentáveis e movimentadas do primeiro semestre letivo.

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