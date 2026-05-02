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PUCRS abre inscrições para Vestibular de Inverno

Processo seletivo para graduação presencial contará com prova de redação online e possibilidade de uso da nota do Enem

Da CNN Brasil

A PUCRS abre nesta terça-feira, 28 de abril, as inscrições para o Vestibular de Inverno, com ingresso na universidade no segundo semestre de 2026.

O processo seletivo é voltado para os cursos de graduação presencial e oferece aos candidatos três modalidades: prova de redação online; utilização da nota do Enem; ou a realização da prova mais a utilização da nota do exame, considerando a maior nota para fins de classificação.  

A prova de redação online acontece entre os dias 10 e 11 de junho. A prova estará disponível às 12h da quarta-feira, dia 10.Play Video

A partir do momento em que o candidato iniciar a redação, ele terá uma hora para finalizá-la. No dia 11, às 12h, a prova será encerrada.  

Na modalidade de aproveitamento da nota do Enem, os candidatos não precisam realizar a prova e utilizam o resultado de exames feitos entre 2012 e 2025 como critério de classificação no processo seletivo. 

Se o candidato optar pela terceira modalidade, pode concorrer fazendo a prova e aproveitando o seu desempenho no Enem. Neste caso, é considerada a maior nota entre as duas para a classificação. 

As inscrições para o vestibular podem ser feitas no site da instituição e custam R$ 60. 

*Publicado por André Nicolau, da CNN Brasil

 Divulgação/PUCRS

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