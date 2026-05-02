sábado, maio 2, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Falta controle no STF e crise afeta todo o Judiciário, diz advogada

Professora da FGV defende código de conduta, mandatos limitados e mais transparência para ministros do Supremo

Da CNN Brasil*

A ausência de mecanismos efetivos de controle sobre os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) é um problema grave que compromete a credibilidade de todo o sistema judiciário brasileiro.

A avaliação é da advogada Ligia Maura Costa, professora da FGV-Easp (Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas), durante participação no programa WW Especial: Que reforma do Judiciário o Brasil precisa?, que vai ao ar neste domingo (3), às 22h (horário de Brasília).

Ligia Maura Costa apontou que nem a Loman (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), nem o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), se aplicam aos ministros do STF. “Quem controla o topo do sistema Judiciário?”, questionou.

A professora elogiou a proposta do presidente do STF, Edson Fachin de criação de um código de conduta ética para os integrantes da Corte. Ela lembrou que os Estados Unidos adotaram medida semelhante em 2023, após enfrentarem problemas de conflito de interesses entre seus ministros.

Ligia Maura Costa também citou a Alemanha como referência positiva. No modelo alemão, há mandatos limitados para ministros. “Depois, eles voltarão a ser advogados”, explicou.

WW Especial

Apresentado por William Waack, o programa é exibido aos domingos, às 22h, em todas as plataformas da CNN Brasil.

Conheça o Clube de Membros da CNN Brasil no YouTube. Ao se cadastrar, você garante acesso antecipado à íntegra da edição já às sextas-feiras, além de cortes exclusivos e conteúdos de bastidores do programa.

Siga a CNN Brasil no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

Segu

banner-pmb-300x100px
Artigo anterior
Governo não enxergou o jogo que enfrentaria no Congresso, diz especialista
Próximo artigo
Busca por atividades pedagógicas e Monteiro Lobato em mês do Livro

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,539FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
GovPa_UsiPazStaIzabel_WebBanner_320x320px_Abr26

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315