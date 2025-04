Biblioteca Pública Arthur Vianna exibe clássico ‘O Evangelho Segundo São Mateus’, de Pasolini nesta Quarta-Feira de Trevas

Em celebração à Páscoa, a Fundação Cultural do Pará (FCP) promove sessão gratuita do filme “O Evangelho Segundo São Mateus”, de 1964, dirigido pelo italiano Pier Paolo Pasolini. A exibição será nesta quarta-feira, 16, a partir de 15h, no Auditório Aloysio Chaves, no 3º andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV) – prédio do Centur, sede da Fundação. Após o filme, o público poderá participar de bate-papo sobre a obra, abordando curiosidades, bastidores e a relevância histórica do longa-metragem.

A programação é realizada pelo Cine Arthur, projeto da Biblioteca, que visa exibir filmes disponíveis no acervo da Seção Audiovisual da BPAV, promovendo acesso ao cinema e estimulando debates.

Ely Carlos, coordenador do projeto e mediador do bate-papo, explica que, “após a sessão, discutimos sobre o diretor, roteiro e produção. A proposta é apresentar a visão do autor, provocar reflexões e tornar o cinema mais acessível e formativo”.

CONTESTAÇÃO

Considerado uma das mais originais adaptações da vida de Cristo para o cinema, o filme apresenta uma visão humanizada e contestadora de Jesus, retratado não como uma figura serena, mas como um líder intenso e revolucionário. Pasolini optou por um elenco de atores não profissionais e pessoas comuns, buscando autenticidade e uma conexão direta com a realidade social da época.

Premiado com o Grande Prêmio do Júri no Festival de Veneza, e indicado ao Oscar em três categorias – Direção de Arte, Figurino e Trilha Sonora -, “O Evangelho Segundo São Mateus” é um marco do neorrealismo italiano e uma obra-prima atemporal, reconhecida por sua força poética e política.

Serviço

Projeto Cine Arthur, com exibição de “O Evangelho Segundo São Mateus”. Dia 16 (quarta-feira), às 15h, no Auditório Aloysio Chaves (3º andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna) – Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, 2º Andar, no Centur. Entrada gratuita.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias