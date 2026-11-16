Cantora descreveu momentos de tensão a bordo, relatou raios visíveis pela janela e afirmou que não quer voltar a voar nos próximos dias.

A cantora Kelly Key viveu momentos de pânico durante um voo que precisou realizar um pouso de emergência no Rio de Janeiro, neste domingo (15). A aeronave havia decolado de Fernando de Noronha com destino a São Paulo, mas acabou interceptada por uma forte tempestade no trajeto.

A artista retornava do casamento de Léo Fuchs e Gustavo Oliveira quando o avião enfrentou uma turbulência severa. Em entrevista à jornalista Monique Arruda, do portal LeoDias que também estava a bordo, Kelly revelou que jamais havia passado por um susto parecido em 26 anos viajando de avião. “Graças a Deus agora tá tudo bem, acho que é por isso que a gente consegue ter tranquilidade pra poder gravar. Agora eu tô rindo de alívio. Foram os piores minutos da minha vida”, desabafou.

De acordo com a cantora, o clima de tensão tomou conta da cabine enquanto os passageiros viam os raios pelas janelas e sentiam a aeronave balançar intensamente. “Você pode falar com qualquer pessoa aqui: foi extremamente desafiador. Foi uma tempestade, parece, em São Paulo, a gente viu os raios daqui de dentro. [O avião] chegava perto do chão e estava completamente torto, depois teve momentos que a gente quase saía do banco”, relatou.

Diante do medo, passageiros buscaram apoio mútuo e famílias que estavam em fileiras separadas se uniram durante o momento crítico. “A gente só pensa nos filhos [nesse momento]”, contou Kelly. Abalada com o episódio, ela decidiu adiar sua volta para Angola onde vive com a família , cancelando o embarque que faria para Luanda nesta segunda-feira (16). “Vou ficar no Rio mais um, dois dias e vou depois para São Paulo… Jesus do Céu! Agora eu não quero mais entrar em avião nos próximos dias, por favor”, afirmou. Apesar do susto, todos desembarcaram em segurança na capital fluminense.