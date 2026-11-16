Acompanhada por seguranças, cantora sorriu, acenou para o público e teve passeio registrado por admiradores na internet.

A passagem de Mariah Carey pelo Brasil ganhou um momento especial fora dos palcos neste domingo (15). Aproveitando o tempo livre em São Paulo, a estrela norte-americana decidiu passear por um shopping da capital paulista e causou alvoroço entre quem circulava pelo local.

Acompanhada por sua equipe de segurança, a cantora caminhou pelos corredores do centro comercial e demonstrou bom humor ao notar a movimentação do público. Sempre simpática, Mariah sorriu, acenou e fez questão de cumprimentar os admiradores que se aproximaram para registrar o encontro inesperado.

Não demorou para que fotos e vídeos do passeio tomassem conta das redes sociais. Fãs que estavam no shopping compartilharam os registros da diva pop, elogiando sua receptividade e celebrando a oportunidade de vê-la tão de perto durante sua estadia no país.

Foto: Reprodução/X